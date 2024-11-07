На матче ПСЖ в Лиге Чемпионов вывесили баннер в поддержку Палестины. Известна реакция УЕФА

На матче Лиги Чемпионов ПСЖ против "Атлетико", находящиеся на стадионе вывесили баннер в поддержку Палестины.

По словам агентства французской прессы, которые спросили представителя УЕФА, наказания для клуба не будет. Баннер не относится к провокационному или оскорбительному.

Дисциплинарного дела не будет, поскольку в данном конкретном случае демонстрируемый баннер нельзя считать провокационным или оскорбительным, - заявляет представитель УЕФА.

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« Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou… pic.twitter.com/HLtyHtxziu — Actu Foot (@ActuFoot_) November 7, 2024

Напомним, что 6 ноября ПСЖ проиграл мадридскому "Атлетико" в 4-м туре этапа Лиги со счётом 1:2. Французский клуб занимает 25 место с 4 очками.