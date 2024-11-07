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На матче ПСЖ в Лиге Чемпионов вывесили баннер в поддержку Палестины. Известна реакция УЕФА

Лига Чемпионов

Представитель УЕФА рассказал детали

На матче ПСЖ в Лиге Чемпионов вывесили баннер в поддержку Палестины. Известна реакция УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Miller/Getty Images

Новина українською

На матче Лиги Чемпионов ПСЖ против "Атлетико", находящиеся на стадионе вывесили баннер в поддержку Палестины.

По словам агентства французской прессы, которые спросили представителя УЕФА, наказания для клуба не будет. Баннер не относится к провокационному или оскорбительному.

Дисциплинарного дела не будет, поскольку в данном конкретном случае демонстрируемый баннер нельзя считать провокационным или оскорбительным, - заявляет представитель УЕФА.

Напомним, что 6 ноября ПСЖ проиграл мадридскому "Атлетико" в 4-м туре этапа Лиги со счётом 1:2. Французский клуб занимает 25 место с 4 очками.

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Лига чемпионов “ПСЖ”
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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