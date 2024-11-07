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Леоненко: Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после Янг Бойз

Лига Чемпионов
Обновлено

Слово нашему главному эксперту

Леоненко: Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после Янг Бойз

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, поделился мыслями о словах Георгия Судакова после матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (2:1).

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"Видимо, Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после "Янг Бойз". Это нужно очень "много" мозгов иметь. Если он делает после "Янг Бойз" такие заявления, пожалуй, парень очень серьезный. Зачем кому-то доказывать, ты обязан радовать болельщиков, если ты серьезный футболист.

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Совет один – работать и молчать! Лучше молчать и делать свою работу. После таких заявлений я бы на его месте задумался. Ничего себе, даже "Янг Бойз" обыграл! Пожалуй, карьера вверх пошла. Даже если ты обыграл "Реал" или "Манчестер Сити", завтра надо выходить и снова доказывать, и побеждать.

А после "Янг Бойз" вообще должно быть стыдно что-нибудь рассказывать. Эти слова удивительны и ничтожны. Хотя я не удивлен. Они сами себя назначили звездами. Посмотрим, что дальше будет. Если Судаков под "экспертами" имел в виду меня, и я начну за ним следить по-настоящему, ему лучше плохо не играть", - сказал Леоненко.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2024 в 22:53
Все вірно, Вітя...
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2024 в 22:53
Все вірно, Вітя...
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Лекарь (село Дарниця)
07.11.2024 в 22:04
А що сказав Судаков? Якось не слідкував за цим. Але, якщо вітя леоненко так відреагував, значить, Жора все вірно сказав)
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