Пушич: Теперь у нас 4 очка и еще четыре матча впереди

Главный тренер донецкого " Шахтёра " Марино Пушич поделился эмоциями от игры 4-го тура ЛЧ против "Янг Бойз" (2:1).

"Мы понимали, что это очень важная игра, которая поможет нам остаться в этом турнире. Мне понравился не только результат, но и то, как мы играли. Я считаю, что мы заслужили победить. Могли забить третий, создали возможности, но не реализовали, чтобы спокойнее себя чувствовать в конце.

Мяч попал в руку игроку соперника? Там мог быть пенальти, но такое случается. Я считаю, что это пенальти, но мы хорошо среагировали и искали новые возможности.

Я горжусь командой. Мы пропустили первыми и показали реакцию, и это топ-уровень. Сильный менталитет, все отреагировали очень хорошо. Судаков? Я всегда говорю, что индивидуальные награды – заслуга всей команды, но Судаков показал свои особенные качества. Георгий напряженно работает для команды, сыграл великолепно.

Выйти в плей-офф? Теперь у нас 4 очка и еще четыре матча впереди. С "Арсеналом" мы показали, что способны конкурировать, а впереди у нас будут тяжелые соперники. Я счастлив, что мы сохранили шансы на плей-офф, все в наших руках, от нас все зависит", – сказал Пушич.