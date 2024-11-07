Стук с той стороны. Акценты зрителя на игре Шахтера с Янг Бойз

Иногда я завидую своей жене. Той чисто детской непосредственности, с которой она смотрит футбол. А ведь когда-то и я был таким, но больше знаешь - хуже спишь. Где же мальчик тот глазастый… Вчера супруга уже второй раз в сезоне изрекла: “Хорошо, что наши пропустили первыми”. После чего они опять выиграли. Совпадение?

Не думаю. То, что “Шахтер” может брать очки с таким соперником, явственно читалось до матча. То, что он должен побеждать “Янг Бойз”, отчетливо проявилось в ходе игры. И беда лишь в том, что для успеха и хорошего настроения нам понадобилось ждать встречи с аутсайдером Лиги чемпионов и десятой командой Швейцарии на сегодня.

На их кадровых проблемах акцентировать не буду - это их проблемы, нам бы со своими разобраться. Как часто мы вспоминаем бессмертное Станислава Ежи Леца: “Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали”. Вчера нам недвусмысленно намекнули: дно ЛЧ уже занято. И по сравнению с ними, мы чувствуем себя хорошо.

Всего теперь, на экваторе предварительного турнира, ниже “Шахтера” расположилось восемь команд. Но не будем спешить с наполеоновскими планами выхода в плей-офф - просто порадуемся первой нашей победе в регулярном евросезоне. Что уже само по себе немало.

Игра была веселой - с десяток голевых моментов - с точки зрения любителя футбола, не эксперта. Большинство из них пришлось на первый тайм, как и все голы. Но и после перерыва поединок смотрелся с достаточным интересом.

Открыв счет на 27-й минуте, уже четырнадцать минут спустя “молодые парни” проигрывали. И после этого реально могли сравнять счет, пожалуй, лишь однажды - когда на 83-й минуте рейд предприимчивого Монтейро решительно прервал Бондарь.

По соотношению шансов “Шахтер”, безусловно, должен был выигрывать крупнее. На мой взгляд, здесь смотрелись уверенные 2:0. И если бы не этюд имени Бондаренко, быть бы Ризныку “сухим” - соперник выглядел в атаке активным, но уж никак не летальным.

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По мнению коллеги Юстаса, “Бойз” еще и дважды пощадил израильский арбитр. В дебюте игры - когда можно было “ставить точку” за игру рукой, и при 1:1 - когда Судакова отчаянно тянули за футболку.

По мне, самой заметной фигурой матча стал Зубков, принявший участие в большинстве атакующих акций команды Пушича. Затем назову официально лучшего и самого полезного Судакова. До перерыва заметен был Эгиналду. Редко бросаются в глаза защитники, но вчера не выделить Бондаря было невозможно.

Итак, третья команда Украины еще в состоянии разобраться с десятой командой Швейцарии. При всех проблемах последней. Это не ирония, а констатация факта. Рад не менее вашего и ко сну отходил в благодушном настроении. Но нужно четко понимать: соперников такого уровня здесь больше не будет.

Накануне старта Лиги чемпионов суперкомпьютер Оpta прогнозировал для “Шахтера” по итогам предвариловки 5 набранных очков и 33-е место. Посмотрев первую половину игр команды, для себя сделал вывод: таки-да, прыгнуть выше архисложно. Как ни грустно, но это уже будет сродни маленькой сенсации.

Но у кого мы отберем еще одно очко: у ПСВ, “Баварии”, “Бреста” или “Боруссии”? Что вы говорите, в следующий раз? Или на финише - когда очки могут быть для соперника уже не столь важны? Сам не хочу - что, не надо? Однако приходится “каркать”, хотя чего проще, задрав штаны, бежать за оптимистами: все, мол, только начинается…

Говорят, кто мало видел - много плачет. А кто видел много - уже все выплакал? И два слова о “пушистом” футболе “Шахтера”. Он, как и в УПЛ, проходит лишь тогда, когда это позволяет соперник. Да в футболе всегда так, скажете вы. Верно, это и позволяет определить уровень возможностей и притязаний команды.

Но не забудьте сделать скидку на проклятую войну. Без нее все точно было бы иначе.

Фото - UA-Футбол