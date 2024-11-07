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Бондаренко - о матче с Янг Бойз: Дерьмо случается, но мы все еще в игре
Хавбек ошибся, но Шахтер все-таки выиграл
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
"Дерьмо случается, но мы все еще в игре", - написал Бондаренко в сториз своего Инстаграма.
Напомним, что именно после ошибки Бондаренко швейцарцы забили свой гол.
Также отметим, что после 4-х туров Шахтер" с 4 очками занимает 28 место в основном этапе Лиги чемпионов.
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tekutiev (донецк,Украина)
08.11.2024 в 00:01
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