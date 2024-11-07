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Бондаренко - о матче с Янг Бойз: Дерьмо случается, но мы все еще в игре

Лига Чемпионов

Хавбек ошибся, но Шахтер все-таки выиграл

Бондаренко - о матче с Янг Бойз: Дерьмо случается, но мы все еще в игре

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Янг Бойз" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Дерьмо случается, но мы все еще в игре", - написал Бондаренко в сториз своего Инстаграма.

Напомним, что именно после ошибки Бондаренко швейцарцы забили свой гол.

Также отметим, что после 4-х туров Шахтер" с 4 очками занимает 28 место в основном этапе Лиги чемпионов.

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Янг Бойз (Берн) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
08.11.2024 в 00:01
с тобой это дерьмо постоянно за редким исключением
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
08.11.2024 в 00:01
с тобой это дерьмо постоянно за редким исключением
Ответить
0
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