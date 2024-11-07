Бондаренко - о матче с Янг Бойз: Дерьмо случается, но мы все еще в игре

Полузащитник " Шахтера " Артем Бондаренко прокомментировал победу над "Янг Бойз" (2:1) в Лиге чемпионов.

"Дерьмо случается, но мы все еще в игре", - написал Бондаренко в сториз своего Инстаграма.

Напомним, что именно после ошибки Бондаренко швейцарцы забили свой гол.

Также отметим, что после 4-х туров Шахтер" с 4 очками занимает 28 место в основном этапе Лиги чемпионов.