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Модрич – рекордсмен Реала по количеству матчей в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Модрич – рекордсмен Реала по количеству матчей в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Реал" (Мадрид) дома уступил "Милану" (1:3). 39-летний полузащитник вышел в стартовом составе и покинул поле на 63-й минуте.

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Для Луки этот поединок стал 99-м в футболе "королевского клуба" в самом престижном еврокубке. Предыдущий показатель принадлежал Тони Кроосу.

Модрич дебютировал в ЛЧ 2010/11, когда представлял "Тоттенхэм". С кампании 2012/13 он постоянно выступает в Лиге чемпионов вместе с испанским грандом. За это время полузащитник оформил 24 результативных действия.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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