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Модрич – рекордсмен Реала по количеству матчей в ЛЧ
Хорват установил достижение в провальной встрече сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Реал" (Мадрид) дома уступил "Милану" (1:3). 39-летний полузащитник вышел в стартовом составе и покинул поле на 63-й минуте.
Для Луки этот поединок стал 99-м в футболе "королевского клуба" в самом престижном еврокубке. Предыдущий показатель принадлежал Тони Кроосу.
Модрич дебютировал в ЛЧ 2010/11, когда представлял "Тоттенхэм". С кампании 2012/13 он постоянно выступает в Лиге чемпионов вместе с испанским грандом. За это время полузащитник оформил 24 результативных действия.
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