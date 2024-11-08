Зоммеру понадобилось провести всего 11 матчей в ЛЧ в составе Интера, чтобы установить новый рекорд

Статистический портал Squawka назвал самого надежного вратаря по проценту "сухих" матчей за один клуб в истории Лиги чемпионов. Лидером рейтинга стал голкипер "Интера" Ян Зоммер: за 11 игр швейцарец не пропустил в восьми играх из 11 (73%).

Кроме того, на счету швейцарца 39 сейвов и всего четыре пропущенных гола за все время выступления "нерадзурри" в ЛЧ. Отметим, что в нынешнем розыгрыше главного еврокубка Зоммер не пропустил ни одного мяча.

Напомним, швейцарец принимал участие в матчах Лиги чемпионов, защищая цвета четырех клубов: "Базеля", "Боруссии" (Менхенгладбах), "Баварии" и "Интера".