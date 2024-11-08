  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Зоммеру понадобилось провести всего 11 матчей в ЛЧ в составе Интера, чтобы установить новый рекорд
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зоммеру понадобилось провести всего 11 матчей в ЛЧ в составе Интера, чтобы установить новый рекорд

Лига Чемпионов
Обновлено

Кипер достиг поразительной статистики

Зоммеру понадобилось провести всего 11 матчей в ЛЧ в составе Интера, чтобы установить новый рекорд

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

Статистический портал Squawka назвал самого надежного вратаря по проценту "сухих" матчей за один клуб в истории Лиги чемпионов. Лидером рейтинга стал голкипер "Интера" Ян Зоммер: за 11 игр швейцарец не пропустил в восьми играх из 11 (73%).

Читайте такжеЛЧ. Интер – Арсенал 1:0. Для одних – трусость, для других – прагматизм

Кроме того, на счету швейцарца 39 сейвов и всего четыре пропущенных гола за все время выступления "нерадзурри" в ЛЧ. Отметим, что в нынешнем розыгрыше главного еврокубка Зоммер не пропустил ни одного мяча.

Напомним, швейцарец принимал участие в матчах Лиги чемпионов, защищая цвета четырех клубов: "Базеля", "Боруссии" (Менхенгладбах), "Баварии" и "Интера".

По теме
yellow-arrow
Трубин вошел в топ-10 киперов по количеству сейвов в ЛЧ
yellow-arrow
Модрич – рекордсмен Реала по количеству матчей в ЛЧ
yellow-arrow
Бондаренко - о матче с Янг Бойз: Дерьмо случается, но мы все еще в игре
Интер (Милан) Ян Зоммер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости