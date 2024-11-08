Интересно, но часто вхолостую. Итоги первой половины основного раундa Лиги Чемпионов

Четыре из восьми туров, то есть половина, Раунда Лиги Лиги Чемпионов позади, и самое время оценить состояние команд и сделать кое-какие общие выводы насчет нового формата основного раунда главного клубного турнира Европы. Если попробовать подытожить одним предложением, прошедшая дистанция была интересной, но оставила ощущение холостой, недостаточно острой.

Гранды забивают, но не выгрызают

Прежде всего, следует отметить высокую результативность - 3.07 голов в среднем за матч. Это больше, чем в любом из четырех предыдущих ПОЛНЫХ сезонов, когда показатель держался в диапазоне 2.93 - 3.04. Но меньше, чем в предыдущих трех сезонах группового турнира - диапазон 3.09-3.17. При этом после двух туров показатель составлял 3.19, то есть он уменьшается.

"Бавария" установила рекорд основного раунда/групповых турниров Лиги Чемпионов по забитым в одном матче - девять, общее число забитых в нем (11) стало вторым в истории в этих раундах. А вот по общему числу забитых одной командой темп ниже рекордного. "Пари Сен-Жермен" выдавал 25 за шесть туров группового турнира, у "Барселоны" ныне 15 после четырех.

По пропущенным мячам как раз держится темп повторения рекорда - "Црвена Звезда" пропустила 16 в четырех, а антирекорд в шести - 24.

При этом обилие голов обычно означает разгромы. В 72-ух первых матчах основного раунда побед с разницей в три мяча набралось девять, более трех мячей - 13. В предыдущем сезоне в 96-ти матчах группового турнира побед с разницей в три мяча было пять, более трех - четыре. В позапрошлом - 14 и 16 соответственно, сезон до этого - 11 и 13. То есть разгромов стало больше.

Вообще, в целом сколько ярких и равных матчей с одновременно обилием голов и драмой мы получили? "Реал" - "Штутгарт", "Лейпциг" - "Ювентус", "Жирона" - "Фейеноорд", "Динамо" Загреб - "Монако". Еще интересно, хотя и не феерично, было в матчах "Атлетико" - "Лейпциг", "Монако" - "Барселона", ПСЖ - "Атлетико", "Реал" - "Милан", "Бенфика" - "Фейеноорд". Все. Из 72-ух.

Остальные матчи? Они были либо уверенными, а то и легкими победами, либо скучным боданием с 0:0, 1:0, в лучшем случае - 1:1.

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В чем причина? Нынешний формат Лиги Чемпионов затевали для увеличения числа Топ-матчей, интересных матчей. Но он также увеличил число матчей грандов против аутсайдеров, матчей с дико неравными силами. Много ли шансов у "Спарты" и "Слована" против "Манчестер Сити", "Црвены Звезды" против "Барселоны"?

При предыдущей схеме аутсайдер мог попасть в группу без остроатакующих команд и даже без грандов и избежать порки. При нынешней избежать встреч с грандами и остроатакующими соперниками невозможно.

Также немаловажный фактор - усиление важности разницы мячей и исчезновение важности очных матчей. Когда были важны очные матчи - проигрывающая команда не выключалась, пытаясь сократить ущерб к минимуму на матч второго круга. Ныне ситуация похожа на лигу - при 0:3 аутсайдер уже думает о следующем туре, а вот лидер хочет набить разницу мячей.

При этом в плотных матчах гранды не всегда выгрызают до конца. Поскольку при нынешней системе ценность одного матча гораздо ниже, чем ранее. В группе из четырех команд с шестью турами одно поражение в первых турах уже вызывает боязнь невыхода из группы. В группе из 36-ти команд и восьми туров одно поражение, да и любой один результат мало значит.

Перед началом нынешнего основного раунда я предположил, что первые 3-4 тура гранды будут рассматривать как полутоварищеские, сберегая силы на решающие. На данный момент так это и выглядит.

Вот мы и не видим в Топ-8 ни "Реала", ни "Баварии", ни "Манчестер Сити", ни "Арсенала", ни "Ювентуса", ни "Милана", ни "Атлетико", ни ПСЖ. Они, конечно, хотят занять место в Топ-8 и сразу же пройти в 1/8 финала, но не борются за это кровь из носу, понимая, что ничего страшного в выходе с 9-24 мест нет.

Такое отношение приносит нам очень много сюрпризных результатов, скандалы у грандов, "Спортинг", "Брест" и "Монако" в Топ-4 турнирной таблицы. Но во многом такая ситуация сложилась из-за недостатка остроты, недостатка опасности, который чувствуют гранды. Даже "Пари Сен-Жермен" на непроходном 25-ом месте понимает, что до проходного совсем немного.

Даже в плане стартовых составов выглядит, будто гранды на данный момент предпочитают местные лиги. "Манчестер Сити" оставил в запасе против "Спортинга" Кевина Де Брюйне, Жереми Доку, Илкая Гюндогана, Кайла Уокера, Натана Аке. "Интер" оставил в запасе против "Арсенала" Федерико Димарко, Николо Бареллу, Алессандро Бастони, Маркуса Тюрама, Генриха Мхитаряна.

Да даже негранды не обязательно желают достичь лучшего результата в турнире, а ищут минимум. Главного тренера "Янг Бойз" Жоэля Маньина обвиняют в том, что предпочитает лигу и выставляет более слабые составы на Лигу Чемпионов. Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио прямо говорит, что цель его команды в турнире - десять очков. То есть, по сути - 24-ое место.

Кстати, а сколько же на самом деле хватит? Opta Sports провел 50 тысяч симуляций после четвертого тура и заявляет, что 17-ти очков после восьми туров всегда хватит для места в Топ-8, 15-ти - в 73-ех процентах случаев. То есть получается, что даже команде с восьмого места нужны всего шесть очков в четырех последних турах для 73-ех процентов выхода в Топ-8.

Сколько же нужно для 24-го места? Opta заявляет, что 11 очков всегда хватит. Десять - в 99-ти процентах случаев, а девять - в 69-ти процентах. То есть проваливающему турнир на данный момент "Пари Сен-Жермен", как и, например, "Шахтеру", нужны скромные шесть очков в следующих четырех турах для 99-процентного выхода в следующий раунд, пять - для 69-процентного.

Кроме этого, я проверил не виртуальную, а реальную футбольную лигу. Лигу с 36-ю командами найти трудно, но я проследил за лигой с 28-ю и 30-ю командами - аргентинской. За восемь сезонов с таким числом команд 14-ти очков для места в Топ-8 после восьми туров хватило в 88-ми процентах случаев, 15-ти - в ста процентах, а однажды даже хватило 13-ти.

Для места в Топ-24 восьми очков хватило в 88-ми процентах, а однажды даже хватило шести.

Кто беспокоится? Кто радуется?

Кто все же должен беспокоиться? "Пари Сен-Жермен" за пределами Топ-24. А если бы не ужасная ошибка вратаря "Жироны" на 90-ой минуте, был бы еще ниже. И впереди матчи против "Баварии" и "Манчестер Сити". "Атлетико" добыл две свои победы после 89-ой минуты, влетел "Бенфике" со счетом 0:4. Хотя у него далее календарь полегче - "Спарта", "Слован", "Зальцбург".

"Милан" начал двумя поражениями, но от сильных "Ливерпуля" и "Байера". А две победы затем, в том числе в гостях над "Реалом", поправили положение. Теперь "россонери" ждут "Слован", "Црвена Звезда", "Жирона" и "Динамо" Загреб. С таким календарем и до Топ-8 недалеко.

А вот сам "Реал" ожидает не только "Зальцбург", но и "Ливерпуль" с "Аталантой". Последние - в гостях. А еще "Брест", один из лидеров. В гостях. После того, как "сливочные" уже проиграли в Лилле. Правда, можно напомнить, что в предыдущих групповых турнирах мадридцы не раз проигрывали кому угодно - цска, "Шахтеру", "Шерифу" - и все равно спокойно проходили дальше.

"Бавария" в групповых турнирах как раз не проигрывала, а наоборот - выносила соперников в одни ворота. Растворялась она уже весной. Что это означает? Что теперь будет наоборот, и именно весной она добавит? Или она просто слаба? ПСЖ, "Шахтер", "Фейеноорд", "Слован" - вроде бы не так сложно, но подскользнуться реально.

Уж точно должен беспокоиться "Лейпциг". Опытная в турнире команда, полуфиналист сезона 2019/20, вовсе без очков. И это в то время, когда в Бундеслиге второй. Значит ли это, что он также отказался от Лиги Чемпионов? Но ведь в ЛЧ он не так плох. В трех из четырех матчей забил первым. Два матча потерял после 80-ой минуты. Характера и "физики" не хватает.

"Болонье" не хватает реализации и банального опыта в дебютном сезоне в Лиге Чемпионов, не хватает опыта и банального уровня дебютанту "Жироне". "Штутгарт" давно не играл в этом турнире, также не реализует и слишком наивен. В принципе, привычная картина для неопытных команд из лиг Топ-5. Они нередко играли неудачно в групповом турнире.

"Сити", "Ювентус", "Арсенал", "Байер" ниже, чем хотят быть, причем и в лиге, и в ЛЧ. Хотя фундамент для прыжка есть. Они недалеки. Но ведь проблема в том, что они начали хорошо в обоих турнирах, а в последних турах ослабели. Неужели это тенденция? Или просто привычные осенние качели?

А вот кто должен радоваться? "Брест", дебютант Еврокубков, который еще полтора года назад шел в зоне вылета Лиги 1 и был вынужден взять тренером Эрика Руа, не работавшего главным до этого 12 лет, из них девять проведшего на телевидении. "Лестерская" история. Хотя три его победы - над "Штурмом", "Зальцбургом" и "Спартой", а впереди - "Реал" и "Барселона".

"Спортинг", "Монако" и "Астон Вилла" также в Топ-8, причем с победами над грандами - "Сити", "Барселоной", "Баварией". Как признание, наставник первого Рубен Аморим переходит прямо сейчас в "Манчестер Юнайтед". Не развалится ли команда без него? Выдержит ли "Монако" гостевые матчи против "Арсенала" и "Интера"? Не начало ли падение "Виллы" поражение от "Брюгге"?

"Селтик" и "Динамо" Загреб набрали семь очков, гораздо больше, чем от них ожидали. И это при том, что проигрывали с результатами 1:7 и 2:9. Как раз после этих провалов они не проигрывали вообще.

"Интер" и "Аталанта" - единственные команды раунда без пропущенных мячей. Причем обеим уже пришлось играть против "Арсенала". При этом забили миланцы и бергамцы на двоих 11 мячей в восьми матчах. "Катеначчо" вернулось? Нет, такое несправедливо заявлять, поскольку они умеют атаковать. Но сейчас выбирают прагматизм.

"Ливерпуль" выбирает все. Единственная команда без очковых потерь, разница мячей 10:1, в том числе блестящая победа со счетом 4:0 над "Байером". И еще и первое место в своей лиге. Значит, реально совместить успех в двух больших турнирах.

"Интер", "Барселона", "Аталанта" также хорошо совмещают. Они должны быть довольны. "Боруссия" в обоих турнирах хотела бы быть немного выше, но в целом во вполне хорошем состоянии.

Где во всем этом "Шахтер"? 28-ое место - эквивалент четвертого места в группах во времена группового раунда. А ведь в последние сезоны он в группах обычно был третьим. То есть отступает. Поражения от "Арсенала" и "Аталанты", как и победа над "Янг Бойз", не могут говорить о многом из-за разности калибров. А вот счет 0:0 в Болонье приемлем, но разочаровал.

Теперь ждет выезд к команде такого же калибра, как и он сам, такого же статуса, такого же опыта. ПСВ и "Шахтер" в Лиге Чемпионов в последние лет 10-15 ставят одни и те же цели - 1/8 финала. Но и привыкли, что до такой стадии чаще всего не доходят. И сейчас на близких местах (24-28), которые считают низкими для себя. Матч между ними должен осветить и решить многое.

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