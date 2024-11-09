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Журналист: Не вижу системности, чтобы победы Шахтера в ЛЧ продолжились. У отдельных динамовцев много низкого класса в ключевых решениях
Журналист – об игре украинских грандов в еврокубках
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Андрей Сенькив прокомментировал победу "Шахтера" над "Янг Бойз" (2:1).
"Эта победа – последняя для "Шахтера" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Не вижу вариантов на выезде в Эйндховене, не вижу вариантов с "Боруссией", "Баварией", "Брестом" – сенсацией этого розыгрыша. Все может измениться, но все выглядит так, что для меня это небольшой позитив. Я не вижу какой-либо системности, чтобы это продолжилось. Каким-то негативом пахнет эта победа".
Также журналист прокомментировал выступление "Динамо".
“Мы не знаем, что было бы, если бы не удаление. Здесь очень похожа история на то, что было в "классическом", когда одно решение отдельного человека, в этом случае Дубинчака, полностью перечеркивает все. И даже несмотря на это удаление, по итогам первого тайма, когда я выходил на перекур, я думал, что все равно не за что сильно критиковать "Динамо", и план особенно, и даже количество моментов в меньшинстве. Это было вполне достойно, это было живо, энергично и так далее, даже моменты были серьезными”.
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“Но здесь снова идет привоз, снова конкретного человека. О Кабаеве сказал, а второй гол для меня это жесткая ошибка Михавка, который не сориентировался в борьбе и просто отбросил под удар футболисту "Ференцвароша". Я такого мнения, что к Шовковскому меньше претензий, чем к классу отдельных исполнителей, у которых этого низкого класса в ключевых решениях очень много”, – сказал Сенькив.
В конце ноября "Шахтер" будет играть против ПСВ, "Динамо" – против "Виктории".
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