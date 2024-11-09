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Шацких: В матче с Янг Бойз практически все решило индивидуальное мастерство одного игрока, Судакова
Выделил Судакова
Скриншот: канал Динамо на YouTube
Максим Шацких прокомментировал победу "Шахтера" в рамках Лиги чемпионов.
"Шахтер" – в еврокубках победил, одолев "Янг Бойз". Как Вам игра команды Марино Пушича?
Смотрел я и этот поединок, полностью. Откровенно, игра "Шахтера" мне понравилась. Победа "горняков" существенно увеличила их шансы на плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на непростой календарь дальше ("ПСВ", "Бавария", "Брест", "Боруссия" из Дортмунда).
Как по мне, в матче с "Янг Бойз" практически все решило индивидуальное мастерство одного игрока, Судакова. Сначала идеально отдал на Зубкова, затем забил сам.
Относительно Судакова. Одни эксперты его критикуют (чего стоит жесткий панч Леоненко на СЕ), другие пиарят. Ваше мнение: Георгий уже перерос уровень УПЛ и пора ему в Европу перебираться, уговорив руководство "Шахтера" выпустить его на волю, или нет?
Ну вы же прекрасно понимаете, какой сейчас уровень УПЛ... В "Шахтере" каждый третий перерос уровень украинского первенства. Но стабильности в игре Судакова я не вижу. Вот сколько за ним наблюдаю, ни в "Шахтере", ни в сборной Украины нет от него равных выступлений, стабильности. Нет такого, чтобы он в каждой игре выделялся, вел за собой партнеров. Пока этих компонентов в его действиях нет.
Вот когда он в каждом матче будет демонстрировать такой же уровень, как с "Янг Бойз", тогда и можно будет говорить, что ему следует куда-то перемещаться. То есть, переходить в более сильный, чем УПЛ чемпионат.
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