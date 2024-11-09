Александр Грицай назвал лучших игроков Шахтера в матче против Янг Бойз

Александр Грицай прокомментировал победу "Шахтера" над "Янг Бойз" со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов.

Что скажете насчет победы "Шахтера" в матче Лиги чемпионов с "Янг Бойз"?

Мне "Шахтер" понравился в этой игре. Ожидаемо было, что дончане в этой встрече наберут очки. Собственно говоря, футболисты "Шахтера" это и сделали. В принципе в этом матче можно выделить всех игроков донецкой команды. Но мне больше всего понравилась игра Георгия Судакова и Валерия Бондаря. Также выделю Артема Бондаренко. "Горняки" сыграли хороший матч! Но стоит добавить, что "Янг Бойз" – это команда не из топ-чемпионата. И на данный момент "Янг Бойз" не находится вверху турнирной таблицы Суперлиги Швейцарии. Сейчас они занимают десятое место. Поэтому каких-то выводов делать не стоит.

Пропущенный гол "Шахтера" как прокомментируете?

Да, была техническая ошибка. Такое в футболе бывает. Другое дело, что со стороны игроков "Шахтера" была правильная реакция на этот эпизод. Партнеры по команде подбодрили Артема Бондаренко. После этого они продолжили играть и давить соперника. Молодцы! А Судаков действительно, записав в свой актив гол и ассист, проявил лидерские качества.

Но после "Янг Бойз" "Шахтеру" предстоит сдать экзамен в поединке с "ПСВ", который является более серьезным соперником!

Да, это уже другой уровень у оппонента. И этот поединок будет для "горняков" на выезде. С лидером нидерландской Эредивизи будет уже другая игра. Но стоит отметить, что голландские команды дают соперникам играть. Они не закрываются и сами атакуют. Клубы из Нидерландов, по традиции, позволяют атаковать свои ворота.