Это не офсайд. В матче Барселоны с сербами случился редкий момент с точки зрения судейской работы

Очень интересный с точки зрения судейской работы эпизод произошел в матче 4-го тура Лиги чемпионов между "Црвеной Звездой" и "Барселоной", который закончился победой гостей со счетом 5:2. "Барселона" подавала угловой, Рафинья от флажка запустил мяч и попал в штангу, после чего сам же сыграл на подборе. И в этот момент прозвучал свисток арбитра. За разъяснением относительно трактовки мы обратились к нашему судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

- Игрок "Барселоны" Рафинья выполнял угловой удар со стороны ассистента арбитра. После подачи мяч попал в штангу и вернулся к нему, после чего Рафинья снова навесил мяч в штрафную площадку. Ассистент арбитра поднимает флажок, звучит свисток, арбитр поднимает руку вверх, сигнализируя о свободном ударе в пользу "Барселоны". Запутались даже некоторые из комментаторов, сказав: "Друзья, это офсайд". Видимо, болельщики и телезрители могли поверить в эти слова. Но это не офсайд. Вносим поправку. Согласно правилам игры – это второе прикосновение к мячу, которое наказывается свободным ударом.

Отметим, что судила этот матч норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом.