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Милан затроллил звезду Реала. Видео
Комедийный фрагмент матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" затроллил звезду Реала.
В социальной сети TikTok, итальянский клуб выложил видео с фрагментом матча Лиги Чемпионов с участием нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.
На видео показано как "Милан" атакует. Винисиус пытался забрать мяч и упал на газон. Итальянский клуб решил потроллить звезду испанского клуба.
November 7, 2024
Напомним, что "Милан" обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 3:1. Голы забивали Тиау, Мората и Рейндерс. Винисиус отметился голом с пенальти за "Реал".
Итальянский клуб занимает 20 место в таблице Лиги Чемпионов, набрав 6 очков за 4 матча.
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