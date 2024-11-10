Милан затроллил звезду Реала. Видео

Итальянский "Милан" затроллил звезду Реала.

В социальной сети TikTok, итальянский клуб выложил видео с фрагментом матча Лиги Чемпионов с участием нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора.

На видео показано как "Милан" атакует. Винисиус пытался забрать мяч и упал на газон. Итальянский клуб решил потроллить звезду испанского клуба.

Напомним, что "Милан" обыграл "Реал" в Лиге Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 3:1. Голы забивали Тиау, Мората и Рейндерс. Винисиус отметился голом с пенальти за "Реал".

Итальянский клуб занимает 20 место в таблице Лиги Чемпионов, набрав 6 очков за 4 матча.