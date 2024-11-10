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"Цена зависит от многих факторов": в Шахтере прокомментировали скандал с билетами для фанатов Баварии
Пока были только публичные протесты
UA-Футбол
Представители одной из группировок фанатов "Баварии" оказались недовольны ценами на билеты на выездной для мюнхенцев матч шестого тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Они призвали бойкотировать этот поединок.
Коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко прокомментировал для Tribuna.com эту ситуацию.
“ – Какова в целом реакция клуба на позицию болельщиков "Баварии"?
– Считаем некорректным комментировать утверждение одной из группировок болельщиков другого клуба. Мы с уважением относимся ко всем участникам и болельщикам международных соревнований – и находимся в диалоге с “Баварией”.
– С чем связана большая разница в ценах на билеты по сравнению с, например, матчем против “Аталанты”?
– Цена зависит от многих факторов: рейтинг соперников, дата и время матча, спрос на матч, количество свободных мест в каждой категории.
– Чем обусловлено именно такое ценообразование на матч с "Баварией"?
– Такое ценообразование было создано в диалоге с немецкими специалистами и в результате анализа рынка.
– Обращались ли болельщики "Баварии" непосредственно в клуб, кроме публичных протестов? Планирует ли теперь Шахтер реагировать на протесты и вносить изменения?
– Нет, мы ведем диалог только с “Баварией” по поводу коллективной заявки о покупке билетов на наш матч”, – сказал Кириленко.
"Шахтер" примет "Баварию" в немецком Гельзенкирхене 10 декабря. Цены в выездном секторе на стоячие места составляют 52 евро, на сидячие – 105 евро.
По данным Südkurve München, минимальная цена для фанатов "Аталанты" была 28 евро на сидячие и 23 евро – на места стоячие, на игру с "Янг Бойз" – 31 и 26 евро соответственно.
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