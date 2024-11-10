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"Цена зависит от многих факторов": в Шахтере прокомментировали скандал с билетами для фанатов Баварии

Лига Чемпионов

Пока были только публичные протесты

"Цена зависит от многих факторов": в Шахтере прокомментировали скандал с билетами для фанатов Баварии

UA-Футбол

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Представители одной из группировок фанатов "Баварии" оказались недовольны ценами на билеты на выездной для мюнхенцев матч шестого тура Лиги чемпионов против "Шахтера". Они призвали бойкотировать этот поединок.

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Коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко прокомментировал для Tribuna.com эту ситуацию.

– Какова в целом реакция клуба на позицию болельщиков "Баварии"?

– Считаем некорректным комментировать утверждение одной из группировок болельщиков другого клуба. Мы с уважением относимся ко всем участникам и болельщикам международных соревнований – и находимся в диалоге с “Баварией”.

– С чем связана большая разница в ценах на билеты по сравнению с, например, матчем против “Аталанты”?

– Цена зависит от многих факторов: рейтинг соперников, дата и время матча, спрос на матч, количество свободных мест в каждой категории.

– Чем обусловлено именно такое ценообразование на матч с "Баварией"?

– Такое ценообразование было создано в диалоге с немецкими специалистами и в результате анализа рынка.

– Обращались ли болельщики "Баварии" непосредственно в клуб, кроме публичных протестов? Планирует ли теперь Шахтер реагировать на протесты и вносить изменения?

– Нет, мы ведем диалог только с “Баварией” по поводу коллективной заявки о покупке билетов на наш матч”, – сказал Кириленко.

"Шахтер" примет "Баварию" в немецком Гельзенкирхене 10 декабря. Цены в выездном секторе на стоячие места составляют 52 евро, на сидячие – 105 евро.

По данным Südkurve München, минимальная цена для фанатов "Аталанты" была 28 евро на сидячие и 23 евро – на места стоячие, на игру с "Янг Бойз" – 31 и 26 евро соответственно.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 14:16
Нормальная цена для Европы, пусть не ноют
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Комментарии 5
Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 14:16
Нормальная цена для Европы, пусть не ноют
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0
0
kalan-86 (Анкара)
10.11.2024 в 14:16
Ничего удивительного, это же Шахтер. А потом мы удивляемся почему репутация у нас такая в Европе.
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0
1
янковский ян (Запорожье)
10.11.2024 в 13:55
Гостевой сектор маленький. Желающих много. Поэтому шахтер и можно понять что они так поставили цену. Раскупят и дороже. Никто же не жалуется на авиаперелёты. Когда стоимость билетов отличается в разы. От спроса.
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3
1
Vetgame
10.11.2024 в 14:23
Цены на авиабилеты в Европе по 20-30 евро. По Германии дороже, т к. авиакомпания -монополист
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.11.2024 в 13:46
У Ахметова один фактор: вичавити з усього максимум прибутку - надприбуток понад усе. Всі інші "фактори" слугують лише тому одному чиннику, правдами і не правдами.
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0
3

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