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Ребров: Динамо и Шахтер должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках
Сергей Станиславович - об украинских клубах на евроарене
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в еврокубках
– Результаты в еврокубках. Вы были на матче "Динамо" – "Рома", например, это все-таки логистика первопричина?
– Трудно сказать, какая причина. Как я говорил, логистика очень трудна, и всегда будет очень большая борьба. Я это говорю к тому, что сейчас клубы не только заинтересованы успешно сыграть в еврокубках, а очень важно играть в национальном чемпионате.
– Выходит замкнутый круг.
– Не замкнутый круг. Я считаю, что сейчас и "Динамо", и "Шахтер" должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках. Но это очень важно, и как я вижу сейчас, "Динамо" пытается постоянно менять состав, 3, 4, 5 игроков. Я думаю, это единственный выход, что можно делать в этой ситуации.
Очень тяжелая логистика, но я не могу говорить, какие стопроцентные причины того, почему мы сейчас так не очень успешно стартовали. Считали, что 6-7 очков надо набрать. Я думаю, что на это все еще есть время, - сказал Ребров.
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