Ребров: Динамо и Шахтер должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в еврокубках

– Результаты в еврокубках. Вы были на матче "Динамо" – "Рома", например, это все-таки логистика первопричина?

– Трудно сказать, какая причина. Как я говорил, логистика очень трудна, и всегда будет очень большая борьба. Я это говорю к тому, что сейчас клубы не только заинтересованы успешно сыграть в еврокубках, а очень важно играть в национальном чемпионате.

– Выходит замкнутый круг.

– Не замкнутый круг. Я считаю, что сейчас и "Динамо", и "Шахтер" должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках. Но это очень важно, и как я вижу сейчас, "Динамо" пытается постоянно менять состав, 3, 4, 5 игроков. Я думаю, это единственный выход, что можно делать в этой ситуации.

Очень тяжелая логистика, но я не могу говорить, какие стопроцентные причины того, почему мы сейчас так не очень успешно стартовали. Считали, что 6-7 очков надо набрать. Я думаю, что на это все еще есть время, - сказал Ребров.