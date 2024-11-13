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"К-к-каждому?". Журналист раскрыл зарплаты и премии Динамо 90-х Лобановского

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Экскурс в историю

"К-к-каждому?". Журналист раскрыл зарплаты и премии Динамо 90-х Лобановского

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал о размере зарплаты и премиальных в киевском "Динамо" Валерия Лобановского в 90-х годах.

"Говорят, что зарплаты у игроков "Динамо" были от 5 до 10 тысяч долларов. За одну игру (победу) в Лиге чемпионов каждый из них мог заработать 20 тысяч.

Когда впервые озвучили такую ​​сумму за победу, то Виталий Косовский, который немного заикался, долго не мог спросить: "К-к-каждому?". Когда ответили, что каждому, то говорили, что он готов был сам обыгрывать всех.

Футболисты могли разбогатеть буквально за одну игру. И это, конечно, являлось важным стимулом для них", - рассказал Цыганык.

Напомним, что в сезоне 1997/98 "Динамо" дошло до 1/4 финала Лиги чемпионов, а уже в кампании 1998/99 команда Лобановского играла в полуфинале престижного еврокубкового турнира.

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Валерий Лобановский Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виталий Косовский
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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