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"К-к-каждому?". Журналист раскрыл зарплаты и премии Динамо 90-х Лобановского
Экскурс в историю
fcdynamo.com
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал о размере зарплаты и премиальных в киевском "
"Говорят, что зарплаты у игроков "Динамо" были от 5 до 10 тысяч долларов. За одну игру (победу) в Лиге чемпионов каждый из них мог заработать 20 тысяч.
Когда впервые озвучили такую сумму за победу, то Виталий Косовский, который немного заикался, долго не мог спросить: "К-к-каждому?". Когда ответили, что каждому, то говорили, что он готов был сам обыгрывать всех.
Футболисты могли разбогатеть буквально за одну игру. И это, конечно, являлось важным стимулом для них", - рассказал Цыганык.
Напомним, что в сезоне 1997/98 "Динамо" дошло до 1/4 финала Лиги чемпионов, а уже в кампании 1998/99 команда Лобановского играла в полуфинале престижного еврокубкового турнира.
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