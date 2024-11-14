  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет

Лига Чемпионов
Обновлено

Горняки вместо аншлага рискуют достичь противоположного результата

Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Ультрас "Баварии" планируют бойкотировать гостевую игру 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", пишет Bild.

Читайте такжеНойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным

Фанаты призвали вернуть купленные билеты из-за высоких цен. Известно, что 36 тысяч болельщиков поддержали это обращение и, вероятно, отменили свои заказы. Напомним, ранее фаны «Баварии» развернули баннер против ценовой политики на билеты, ведь считают, что они должны стоить 24 евро вместо 52.

Игра пройдет 10 декабря на "Фелтинс-Арене". "Оранжево-черные" пересекались с мюнхенским клубом только в ⅛ финала ЛЧ 2014/15 (0:0, 0:7).

По теме
yellow-arrow
"К-к-каждому?". Журналист раскрыл зарплаты и премии Динамо 90-х Лобановского
yellow-arrow
Судаков: Уже на 1-й минуте матча с Арсеналом я подумал: "Так, это не Колос, надо быстрее перестраиваться"
yellow-arrow
Ребров: Динамо и Шахтер должны иметь 2 состава, которые могут играть в еврокубках
Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости