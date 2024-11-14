Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет

Ультрас "Баварии" планируют бойкотировать гостевую игру 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", пишет Bild.

Читайте также Нойер: Матч с Шахтёром в ЛЧ станет для меня особенным

Фанаты призвали вернуть купленные билеты из-за высоких цен. Известно, что 36 тысяч болельщиков поддержали это обращение и, вероятно, отменили свои заказы. Напомним, ранее фаны «Баварии» развернули баннер против ценовой политики на билеты, ведь считают, что они должны стоить 24 евро вместо 52.

Игра пройдет 10 декабря на "Фелтинс-Арене". "Оранжево-черные" пересекались с мюнхенским клубом только в ⅛ финала ЛЧ 2014/15 (0:0, 0:7).