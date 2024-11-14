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Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет
Горняки вместо аншлага рискуют достичь противоположного результата
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Ультрас "Баварии" планируют бойкотировать гостевую игру 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера", пишет Bild.
Фанаты призвали вернуть купленные билеты из-за высоких цен. Известно, что 36 тысяч болельщиков поддержали это обращение и, вероятно, отменили свои заказы. Напомним, ранее фаны «Баварии» развернули баннер против ценовой политики на билеты, ведь считают, что они должны стоить 24 евро вместо 52.
Игра пройдет 10 декабря на "Фелтинс-Арене". "Оранжево-черные" пересекались с мюнхенским клубом только в ⅛ финала ЛЧ 2014/15 (0:0, 0:7).
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