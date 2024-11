Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан

Удивительная траектория, конечно.

Четыре года назад в Дьекереше разочаровались "Брайтон" и "Суонси", а уже в январе за него будут бороться все крупнейшие мировые топы.

Не надо быть Фабрицио Романо, чтобы это знать.

Дьекереш, который в прошлом сезоне забил 43 гола за "Спортинг", на старте текущего уже наколотил за клуб и сборную 32. Он лучший бомбардир Европы прямо сейчас.

Тем временем раскрывший его в полной мере Рубен Аморим на неделе возглавил "МЮ"; клаусула Виктора — 100 млн евро, а кому в АПЛ не нужен элитный центрфорвард? Разве что "Ман Сити" - и то в Холанде уже кое-кто разочаровался.

Это будет ярко, не пропустите! Запасайтесь попкорном, но еще каноничнее — фиш-н-чипс, ведь действие будет проходить в Британии.

Ну, а пока ловите некоторые детали.

Нюанс первый — он действительно из венгров. Фамилия не врет.

В Швецию выехал еще дед Дьекереша, а отец Штефан родился почти на полярном круге, в Стугуне.

До сих пор в тех суровых краях живет кое-кто из его семьи.

В 2019-м венгры связались с Дьекерешем насчет сборной; он выслушал, но как и Себастьян Нанаси, и Антон Салетрос выбрал Тре Крунур. Невероятно — трое мадьяров в сборной Швеции!

Ребенком Дьекереш бегал в "Аспуддене" в Стокгольме, где тренировали среди прочих его родители. Тогда это была школа на 400 человек, сейчас — на 1400, поскольку любительский клуб владеет 1% прав на воспитанника.

Это слабое место Дьокереша — отсутствие публичного образа; его еще предстоит создать.

Как-никак, до 25 лет Виктор был почти никем.

После "Аспуддена" - школа "Броммпойкарны". Лучшая в Швеции, здесь учились Аугустинссон, Гвидетти и Бергваль, но вы это выговорите? По мировым меркам — захолустье.

В поколении Виктора звездой школы был Деян Кулушевски, а его даже брать не хотели.

Чтобы не сдаться, Дьекереш черпал силу и вдохновение в неудачах и неверии своих тренеров. Даже сейчас голы он празднует в "наморднике".

Так Дьекереш за зло? Нет, в "Бромме" признают, что он упрямый, но не подлый и довольно общительный.

В клубе он встречался с Амандой Нильден, которая впоследствии заиграла в "Ювентусе" и "Тоттенхэме", а еще здесь сдружился с Исаком Лидбергом — тот сейчас играет во второй Бундеслиге, но вызывается в сборную. Звездам можно больше, чем простым смертным.

Нюанс номер два — Дьекереш уже играл в Англии.

"Бромму" шерстят на предмет талантов, а он забил 21 гол в 50 матчах, и “Брайтон” дал миллион.

Что было дальше?

Немного в молодежке бегал, немного в арендах. "Суонси" - вообще мимо кассы. "Санкт-Паули" видел в Дьекереше левого вингера, где он даже преуспел, но выкупить не смогли — как настоящие коммунисты, клуб вечно на мели.

Де-факто спас карьеру Дьекерешу менеджер "Ковентри" Марк Уильямс в 2021-м — он взял шведа посреди зимы, и тот не впечатлил, забив всего три гола. "Ни один фанат не хотел его выкупать", - вспоминает репортер Клайв Икин, но Уильямс настоял — и “Брайтон”, как тогда думал, избавился от балласта за 1,2 млн.

Что было еще дальше?

Уже в первом полноценном сезоне с "Ковентри" Дьекереш забил 17 голов, во втором — 21.

С его помощью клуб вышел в финал плей-офф за место в АПЛ против "Лутона", где все решила серия пенальти. Дьекереш свой удар забил, а вот Фанкати Дабо подвел, и в элиту поднялись "Шляпники".

Выиграй тогда "Ковентри" - вероятно, швед давно уже играл бы за какой-то гранд.

А так — на него вышел "Спортинг", где Угу Виана явно нацелился на реноме "нового Луиша Кампуша". Да и потом, как мог клуб Чемпионшипа отклонить 10-миллионное предложение?

Никак.

И что дальше?

Вместе с Вианой и Рубеном Аморимом Дьекереш вывел "Спортинг" на совершенно другой уровень всего за сезон.

Нюанс номер три — главный в их трио все же Аморим.

Специалисты говорят, что он новый тактический гуру Европы. Его стиль физический, изнурительный, не для всех. Вместе с тем до Рубена "Львы" в последний раз выигрывали Примейру в 2002-ом, а с ним — 2 титула за 3 сезона.

3-4-3 от Аморима стали откровением даже для Гвардиолы, чей "Манчестер Сити" довольно позорно уступил 1:4.

"Манчестер Юнайтед" повезло с новым тренером.

Что касается Дьекереша, то он не переиграл, а размазал, уничтожил Эрлинга Холанда. Пока швед оформлял хет-трик, норвежец даже пенальти не забил.

Это смешно — Пуси против монстра.

Дьекереш не упускает шансов. 3,36 удара за матч — это лишь 11-е место в Примейре. Уже три сезона подряд у него больше голов, чем xG. На пас не жадный, в прошлом сезоне отдал 10 голевых. С ростом 187 см и телосложением быка к нему сложно подобраться в стыках; ко всему скорость у шведа выше средней.

Некоторые писали, что это его финты в штрафном убедили Пепе завершать в 41.

"Ковентри" играл на контратаках, но „Спортинг“ чаще доминирует. Рубен справился — научил Дьекереша, как играть и с плотными оборонами тоже. Теперь он не просто столб, но атакует по всей ширине поля, смещается на оба фланга, заигрывает партнеров.

Что бы ни делал соперник — ему сложно.

8,7 действий с мячом в штрафной за 90 минут от Дьекереша — рекорд Примейры. На ведении или благодаря партнерам, но он находит позиции, откуда реально вколотить гол.

Без мяча не имитирует, а прессингует. Было даже, что обокрал Антониу Силву из "Бенфики" прямо в штрафной.

Недостатки? Бывает, делает лишние смещения, когда полезнее быть у ворот. Также он не мастер длинных пасов, как Кейн, и стеночек, как Суарес. И уж точно не дриблер на носовом платке, как Агуэро — чтобы сиять на полную, Дьекерешу необходимо пространство. Как бы ни старался Аморим, он остается оружием, заточенным под контригру.

Нюанс трансферный — знаете, почему его до сих пор не купили?

Потому что летом "Спортинг" хотел те же 100 млн, что и сейчас.

При этом у Дьекереша была травма колена — как оказалось, несложная, но тогда никто не знал. Кроме того, один сезон в Примейре — ну что это? Тем более, португальцы раскручивают гениев и неликвид одинаково часто и вдохновенно.

Потому-то гранды и не спешили, присматривались.

Разгром "Ман Сити" сигнализировал о завершении режима ожидания; теперь всё более-менее ясно.

"Львы" уже смирились, что Виктор уйдет. В Лиссабоне шутят, что единственная надежда на "Королеву цветов" - местная мыльная опера, чья звезда Инеш Агьяр год назад съехалась с Дьекерешем.

"Ну, если она его удержит здесь — я только за", - смеялся как-то Аморим. Сейчас пресса убеждена, что Рубен захочет ключевую деталь "Спортинга" к себе на "Олд Траффорд".

Кто еще?

