Мхитарян - об амбициях Интера: Уверены, что выйдем в финал Лиги чемпионов

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян высказался о перспективах миланцев в Лиге чемпионов, а также о своих выступлениях.

"Мы уверены, что сможем снова выйти в финал Лиги чемпионов. Это последние годы моей карьеры: чем больше играю, тем больше наслаждаюсь. В этом году я начал плохо, но уже прогрессирую. Мы потеряли очки, которые не должны были терять, иначе мы бы уже лидировали", - цитирует армянина журналист Николо Скира со ссылкой на Corriere dello Sport.