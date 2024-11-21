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Мхитарян - об амбициях Интера: Уверены, что выйдем в финал Лиги чемпионов
Мощный настрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян высказался о перспективах миланцев в Лиге чемпионов, а также о своих выступлениях.
"Мы уверены, что сможем снова выйти в финал Лиги чемпионов. Это последние годы моей карьеры: чем больше играю, тем больше наслаждаюсь. В этом году я начал плохо, но уже прогрессирую. Мы потеряли очки, которые не должны были терять, иначе мы бы уже лидировали", - цитирует армянина журналист Николо Скира со ссылкой на Corriere dello Sport.
Напомним, после четырёх туров Лиги чемпионов "Интер" занимает пятое место с 10 баллами.
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