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"Мы строго соблюдали рекомендации УЕФА". В Шахтере объяснили, как формируется цена на билеты матчи ЛЧ
Ультрас "Баварии" не устраивает ценовая политика дончан
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко прокомментировал ситуацию с ценами на билеты для гостевых болельщиков на матч Лиги чемпионов с "Баварией".
"В последние дни обсуждения и протесты развернулись около 3000 мест (5% от общей квоты, предусмотренной регламентом УЕФА для команды гостей).
Хотим внести ясность: жалобы исходят из определенной группы ультрас "Баварии", которые недовольны тем, что билеты на эти места не соответствуют цене, предусмотренной пакетом на 4 матча для владельцев сезонных абонементов ФК "Шальке 04".
Однако важно отметить: со стороны болельщиков, уже купивших почти 40 000 билетов, никаких претензий по стоимости не поступало.
Обвинения в стремлении заработать не соответствуют действительности. Разница между начальной стоимостью билетов и итоговой составляет всего около 75 тысяч евро, что не является значительным источником дохода клуба.
Клуб купил 16 тысяч билетов с диапазоном цен от 60 до 90 евро за место, что составляет около 1,2 миллиона евро.
Мы строго соблюдали рекомендации УЕФА, стремясь найти компромисс и учесть интересы всех болельщиков, включая группу ультрас.
Благодаря принятым решениям мы не только получим хороший доход от матча, но и ожидаем полного стадиона и прекрасной атмосферы, которая станет праздником для всех болельщиков. Для нас важно не только соблюдать правила, но и укреплять имидж клуба как гостеприимного и честного партнера.
Мы благодарны Германии, ее жителям и футбольным болельщикам за поддержку Украины и украинских клубов. Мы понимаем важность прозрачности и открытого диалога, особенно в таких ситуациях, и всегда готовы идти навстречу нашим гостям", – сказал Кириленко для Tribuna.com.
Матч "Шахтер" – "Бавария" состоится 10 декабря в Гельзенкирхене. Начало в 22:00.
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