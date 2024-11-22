"Мы строго соблюдали рекомендации УЕФА". В Шахтере объяснили, как формируется цена на билеты матчи ЛЧ

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко прокомментировал ситуацию с ценами на билеты для гостевых болельщиков на матч Лиги чемпионов с "Баварией".

"В последние дни обсуждения и протесты развернулись около 3000 мест (5% от общей квоты, предусмотренной регламентом УЕФА для команды гостей).

Хотим внести ясность: жалобы исходят из определенной группы ультрас "Баварии", которые недовольны тем, что билеты на эти места не соответствуют цене, предусмотренной пакетом на 4 матча для владельцев сезонных абонементов ФК "Шальке 04".

Однако важно отметить: со стороны болельщиков, уже купивших почти 40 000 билетов, никаких претензий по стоимости не поступало.

Обвинения в стремлении заработать не соответствуют действительности. Разница между начальной стоимостью билетов и итоговой составляет всего около 75 тысяч евро, что не является значительным источником дохода клуба.

Клуб купил 16 тысяч билетов с диапазоном цен от 60 до 90 евро за место, что составляет около 1,2 миллиона евро.

Мы строго соблюдали рекомендации УЕФА, стремясь найти компромисс и учесть интересы всех болельщиков, включая группу ультрас.

Благодаря принятым решениям мы не только получим хороший доход от матча, но и ожидаем полного стадиона и прекрасной атмосферы, которая станет праздником для всех болельщиков. Для нас важно не только соблюдать правила, но и укреплять имидж клуба как гостеприимного и честного партнера.

Мы благодарны Германии, ее жителям и футбольным болельщикам за поддержку Украины и украинских клубов. Мы понимаем важность прозрачности и открытого диалога, особенно в таких ситуациях, и всегда готовы идти навстречу нашим гостям", – сказал Кириленко для Tribuna.com.