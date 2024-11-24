Пушич – об игре с ПСВ: Я выучил у Йохана Кройфа, что лучшая защита – это владение мячом

Марино Пушич ожидает в ближайшем поединке Лиги чемпионов интересное противостояние.

“Я знаю ПСВ очень хорошо, знаю их сильные и слабые стороны. Мы говорим о двух командах, имеющих схожий стиль игры, поэтому будет интересно, кто на кого будет давить и кто первый завладеет инициативой, как кто будет действовать, создавая давление или находясь под давлением. Это будет очень любопытно. А как защищаться? Я изучил у Йохана Кройфа, что лучшая защита – это владение мячом. И это действительно так. Так что надо владеть мячом и действовать правильно, чтобы не попасть в нежелательную ситуацию”.

"Это не всегда возможно, потому что ты играешь с сильным соперником, поэтому ты иногда будешь вынужден защищаться. Они обладают многими индивидуальными качествами у фланговых нападающих, у них немало замечательных атакующих игроков и полузащитников. У команды, которая будет более инициативной и лучшей на мяче, будет хороший шанс, чтобы достичь результата. Это игра, где тебе нужно иметь дело со свободным пространством. Есть большое давление, они оказывают много качественного прессинга, так что тебе нужно отвечать хорошим построением атаки и позиционированием. И мы тоже являемся командой, которая демонстрирует высокий прессинг”, – заявил Пушич.