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Украинские арбитры будут работать на матче Байера в Лиге чемпионов
Второй раз в текущем сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская бригада арбитров будет работать на поединке пятого тура Лиги чемпионов между "Байером" и "Зальцбургом". Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным судьей будет Николай Балакин. Лайнсменами – Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
На VAR будут представлены судьи из Испании и Италии: Гильермо Куадра Фернандес и Валерио Марини соответственно.
Матч состоится во вторник, 26 ноября, в Леверкузене. Старт встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Это второй матч Балакина в текущей ЛЧ. Он также работал на поединке между чешской "Спартой" и французским "Брестом". Тогда вся бригада арбитров – включая судей VAR – была украинской.
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