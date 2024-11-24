  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Украинские арбитры будут работать на матче Байера в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские арбитры будут работать на матче Байера в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Второй раз в текущем сезоне

Украинские арбитры будут работать на матче Байера в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке пятого тура Лиги чемпионов между "Байером" и "Зальцбургом". Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным судьей будет Николай Балакин. Лайнсменами – Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

На VAR будут представлены судьи из Испании и Италии: Гильермо Куадра Фернандес и Валерио Марини соответственно.

Матч состоится во вторник, 26 ноября, в Леверкузене. Старт встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Это второй матч Балакина в текущей ЛЧ. Он также работал на поединке между чешской "Спартой" и французским "Брестом". Тогда вся бригада арбитров – включая судей VAR – была украинской.

По теме
yellow-arrow
Пушич – об игре с ПСВ: Я выучил у Йохана Кройфа, что лучшая защита – это владение мячом
yellow-arrow
Пушич: Мы отыграли отличную игру, мы в замечательной форме. В той или иной степени готовы к ПСВ
yellow-arrow
"Мы строго соблюдали рекомендации УЕФА". В Шахтере объяснили, как формируется цена на билеты матчи ЛЧ
Байер (Леверкузен) Зальцбург Николай Балакин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости