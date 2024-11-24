Украинские арбитры будут работать на матче Байера в Лиге чемпионов

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке пятого тура Лиги чемпионов между "Байером" и "Зальцбургом". Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным судьей будет Николай Балакин. Лайнсменами – Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

На VAR будут представлены судьи из Испании и Италии: Гильермо Куадра Фернандес и Валерио Марини соответственно.

Матч состоится во вторник, 26 ноября, в Леверкузене. Старт встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Это второй матч Балакина в текущей ЛЧ. Он также работал на поединке между чешской "Спартой" и французским "Брестом". Тогда вся бригада арбитров – включая судей VAR – была украинской.