Байер - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В предыдущем туре главного еврокубка банда Хаби Алонсо на "Энфилде" потерпела сокрушительное поражение от "Ливерпуля" Арне Слота (0:4), а команда Пепейна Лейндерса добыла свои первые очки в этой кампании, обыграв "Фейенорд" Брайана Приске (3:1). Таким образом, сейчас у "Байера" 7 зачетных баллов, а у "Зальцбурга" - 3 очка.

Примечательно, что этот поединок рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

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Поединок 5-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Зальцбург" состоится во вторник, 26-го ноября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на "Бай-Арене"

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