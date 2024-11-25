Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер - Зальцбург: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Битва "фармацевтов" и "красных быков"
Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущем туре главного еврокубка банда Хаби Алонсо на "Энфилде" потерпела сокрушительное поражение от "Ливерпуля" Арне Слота (0:4), а команда Пепейна Лейндерса добыла свои первые очки в этой кампании, обыграв "Фейенорд" Брайана Приске (3:1). Таким образом, сейчас у "Байера" 7 зачетных баллов, а у "Зальцбурга" - 3 очка.
Примечательно, что этот поединок рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Байер" - "Зальцбург" состоится во вторник, 26-го ноября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в немецком Леверкузене, на "Бай-Арене"
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Динамо сыграет в понедельник в 13:00. УПЛ утвердила расписание матчей 17-го тура
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- "Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА": Перес - о создании Суперлиги
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса