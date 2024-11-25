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Спарта - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Спарта - Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спарта - Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках пятого тура Лиги чемпионов пражская "Спарта" будет принимать на своем стадионе мадридский "Атлетико". Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы. Для команд эта встреча станет первой в истории еврокубков.

"Атлетико"занимает 23-е место, набрав лишь шесть очков в четырех предыдущих турах. Команда Диего Симеоне будет иметь неплохие шансы на улучшение своего положения в Лиге чемпионов против чешской команды, которая проиграла последние две игры и набрала только четыре очка в предыдущих матчах.

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Матч "Спарта" - "Атлетико" состоится на стадионе "Летна2 во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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