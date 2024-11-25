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Интер - Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Интер - Лейпциг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Интер - Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятом тура Лиги чемпионов "Интер" будет принимать на своем поле "РБ Лейпциг". Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Если для "нерадзурри" потеря очков не будет иметь существенных последствий, то для "быков" очередное поражение окончательно перечеркнет все надежды на попадание в плей-офф. Команда Симоне Индзаги имеет очень хорошую статистику игр в Лиге чемпионов в течение двух лет, поэтому любые очки, добытые немцами на "Джузеппе Меацца" будет восприниматься как положительный результат.

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Матч "Интер" - "Лейпциг" состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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