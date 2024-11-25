Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет судить матч Шахтера против ПСВ
Представители Швейцарии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч ПСВ - "Шахтер" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Главным рефери поединка назначен Урс Шнидер из Швейцарии. На линиях ему помогут соотечественники Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Четвертый рефери - Свен Вольфенсбергер.
За систему VAR будет отвечать Федайи Сан (Швейцария), его ассистент - Бастиан Данкерт (Германия).
Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".
Популярное сейчас
- Александрия потеряла очки, победы Кривбасса и Руха, Довбик снова остался без гола. Главные новости за 24 ноября
- Первак – о пенальти: Когда отрывают голову, хочется кричать. Подобные решения уже надоедают
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Мхитарян - об амбициях Интера: Уверены, что выйдем в финал Лиги чемпионов
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Рубен Аморим хочет вернуть в МЮ бывшего воспитанника академии клуба