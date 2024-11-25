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Стало известно, кто будет судить матч Шахтера против ПСВ

Лига Чемпионов

Представители Швейцарии

Стало известно, кто будет судить матч Шахтера против ПСВ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч ПСВ - "Шахтер" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Главным рефери поединка назначен Урс Шнидер из Швейцарии. На линиях ему помогут соотечественники Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер. Четвертый рефери - Свен Вольфенсбергер.

За систему VAR будет отвечать Федайи Сан (Швейцария), его ассистент - Бастиан Данкерт (Германия).

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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