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Очередной еврокубковый тест для клуба Игнатенко. Слован - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Слован - Милан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра в Братиславе местный "Слован" сыграет с "Миланом". Обе команды находятся далеко не в лучших позициях в еврокубке. "Россонери" должны побеждать словаков, чтобы иметь шансы на попадание в плей-офф, зато "Словану" крайне необходимо получить первые очки, потому что в дальнейшем будут рисковать завершить турнир с "баранкой" в активе.
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Матч "Слован" - "Милан" состоится на "Национальном стадионе" во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Если у вас нет возможности смотреть трансляцию матча, вы можете следить за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции в матч-центре от UA-Футбол >>>
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