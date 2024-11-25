Очередной еврокубковый тест для клуба Игнатенко. Слован - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Завтра в Братиславе местный "Слован" сыграет с "Миланом". Обе команды находятся далеко не в лучших позициях в еврокубке. "Россонери" должны побеждать словаков, чтобы иметь шансы на попадание в плей-офф, зато "Словану" крайне необходимо получить первые очки, потому что в дальнейшем будут рисковать завершить турнир с "баранкой" в активе.

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Матч "Слован" - "Милан" состоится на "Национальном стадионе" во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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