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Бавария - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Бавария - ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бавария - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Противостояние команд, которые точно намерены улучшить свое турнирное положение. По итогам четырех туров Лиги чемпионов "Бавария" занимает 17-е место основного этапа, "ПСЖ" - 25-е.

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Поединок "Бавария" - "ПСЖ" состоится на стадионе "Альянц Арена" во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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