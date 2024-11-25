Бавария - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Противостояние команд, которые точно намерены улучшить свое турнирное положение. По итогам четырех туров Лиги чемпионов "Бавария" занимает 17-е место основного этапа, "ПСЖ" - 25-е.

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Поединок "Бавария" - "ПСЖ" состоится на стадионе "Альянц Арена" во вторник, 26-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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