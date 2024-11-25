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Янг Бойз - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Янг Бойз - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Янг Бойз - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче Лиги чемпионов "Янг Бойз" столкнутся с мощной "Аталантой", которая продолжает демонстрировать отличные результаты во внутреннем чемпионате и является достаточно конкурентоспособной на европейской арене. После проигранной встречи с "Шахтером" швейцарская команда будет стремиться реабилитироваться у себя дома.

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Поединок пятого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Янг Бойз" - "Аталанта" состоится во вторник, 26 ноября 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. На телеканале Мегого 8

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