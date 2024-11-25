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Спортинг - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
5 тур
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 5-м туре Лиги чемпионов сыграют между собой "Спортинг" и "Арсенал". Португальцы еще не проигрывали в турнире, а англичане имеют хорошую оборону - всего 1 пропущенный гол за 4 поединка.
Матч состоится во вторник, 26-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Спортінг - АрсеналСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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