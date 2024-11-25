Спортинг - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 5-м туре Лиги чемпионов сыграют между собой "Спортинг" и "Арсенал". Португальцы еще не проигрывали в турнире, а англичане имеют хорошую оборону - всего 1 пропущенный гол за 4 поединка.

Матч состоится во вторник, 26-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Спортінг - Арсенал Смотреть трансляцию

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