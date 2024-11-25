  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона — Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона — Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Матч гранда против дебютанта

Барселона — Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

“Барселона" выиграла 5 Лиг чемпионов, а "Брест" в этом розыгрыше только дебютирует в турнире. У них разные задачи, да и в целом найти два более непохожих клуба трудно.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

К отчетной игре "Барса" подходит в не лучшей форме — после двух подряд осечек в Ла Лиге, где каталонцы почти растеряли гандикап над "Реалом". В то же время "Брест" слабо играет в Лиге 1, зато в ЛЧ стартовал с трех побед и ничьей, уже став сенсацией турнира.

Обе команды подкосили свежие травмы — у "Барсы" не сыграет Ямаль, а у "Бреста" Лис-Мелу. Без них те и другие будут атаковать не так качественно.

При этом мы все понимаем сценарий игры наперед: каталонцы будут давить, а "Пираты" - огрызаться.

Favbet
1,17
8,20
15,50
Узнать больше

Чья тактика возьмет верх — узнаем во вторник, 26 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Брест
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
yellow-arrow
Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024
Барселона Брест Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости