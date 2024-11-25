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Барселона — Брест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Матч гранда против дебютанта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
“Барселона" выиграла 5 Лиг чемпионов, а "Брест" в этом розыгрыше только дебютирует в турнире. У них разные задачи, да и в целом найти два более непохожих клуба трудно.
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К отчетной игре "Барса" подходит в не лучшей форме — после двух подряд осечек в Ла Лиге, где каталонцы почти растеряли гандикап над "Реалом". В то же время "Брест" слабо играет в Лиге 1, зато в ЛЧ стартовал с трех побед и ничьей, уже став сенсацией турнира.
Обе команды подкосили свежие травмы — у "Барсы" не сыграет Ямаль, а у "Бреста" Лис-Мелу. Без них те и другие будут атаковать не так качественно.
При этом мы все понимаем сценарий игры наперед: каталонцы будут давить, а "Пираты" - огрызаться.
Чья тактика возьмет верх — узнаем во вторник, 26 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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