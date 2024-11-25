Манчестер Сити – Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Только ленивый не обсуждает серию из 5 поражений "Манчестер Сити". Впрочем неудачные результаты не означают, что команда не может вернуться на победный путь. Однако когда ты проигрываешь столько встреч, то возвращаться непросто.

"Фейенорд" попытается добавить "горожанам" поводов для грусти. Даже трудно сказать, рады ли они встречаться с "Сити" в таком состоянии. Как будто соперник ослаб, а с другой стороны соперник злой и хочет победить как никогда раньше.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 ноября.

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