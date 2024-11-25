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Манчестер Сити – Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Брайан Приске попытается продлить серию поражений "горожан"
Getty Images / Global Images Ukraine
Только ленивый не обсуждает серию из 5 поражений "Манчестер Сити". Впрочем неудачные результаты не означают, что команда не может вернуться на победный путь. Однако когда ты проигрываешь столько встреч, то возвращаться непросто.
"Фейенорд" попытается добавить "горожанам" поводов для грусти. Даже трудно сказать, рады ли они встречаться с "Сити" в таком состоянии. Как будто соперник ослаб, а с другой стороны соперник злой и хочет победить как никогда раньше.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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