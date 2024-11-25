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Манчестер Сити – Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Брайан Приске попытается продлить серию поражений "горожан"

Манчестер Сити – Фейенорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Только ленивый не обсуждает серию из 5 поражений "Манчестер Сити". Впрочем неудачные результаты не означают, что команда не может вернуться на победный путь. Однако когда ты проигрываешь столько встреч, то возвращаться непросто.

"Фейенорд" попытается добавить "горожанам" поводов для грусти. Даже трудно сказать, рады ли они встречаться с "Сити" в таком состоянии. Как будто соперник ослаб, а с другой стороны соперник злой и хочет победить как никогда раньше.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 6.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фейенорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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