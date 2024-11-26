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Манчестер Сити – Фейенорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Кризис Пепа Гвардиолы продолжится?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, когда твоя команда проигрывает 5 матчей подряд, лучшего ответа, чем уверенная победа, которая может вдохновить на дальнейшие свершения, быть не может.
У "горожан" есть шанс все исправить и матч против "Фейенорда" выглядит как комфортная возможность вспомнить, как вообще смакуют победы.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 ноября.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур
26 ноября. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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