Манчестер Сити – Фейенорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Наверное, когда твоя команда проигрывает 5 матчей подряд, лучшего ответа, чем уверенная победа, которая может вдохновить на дальнейшие свершения, быть не может.

У "горожан" есть шанс все исправить и матч против "Фейенорда" выглядит как комфортная возможность вспомнить, как вообще смакуют победы.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 26 ноября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур

26 ноября. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 6

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фейенорд" Смотреть трансляцию

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