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Гвардиола высказался о матче Манчестер Сити против Фейеноорда в ЛЧ
Не имеет значения, с кем мы играем, это будет тяжелая игра (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне важного матча Лиги чемпионов против "Фейеноорда" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от игры.
"Не имеет значения, с кем мы играем, это будет тяжелая игра. Вы любите говорить, что нидерландский футбол повлиял и на Англию. Конечно, я уважаю Йогана Кройфа, но большая часть футбола принадлежит английской земле, именно поэтому мы приехали в Англию работать, иначе я работал бы в Нидерландах", - сказал он.
Напомним, что поединок пятого тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Фейеноорд" стартует завтра, 26 ноября, в 22:00 по Киеву.
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