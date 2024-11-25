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Гвардиола высказался о матче Манчестер Сити против Фейеноорда в ЛЧ

Лига Чемпионов

Не имеет значения, с кем мы играем, это будет тяжелая игра (с)

Гвардиола высказался о матче Манчестер Сити против Фейеноорда в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне важного матча Лиги чемпионов против "Фейеноорда" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от игры.

"Не имеет значения, с кем мы играем, это будет тяжелая игра. Вы любите говорить, что нидерландский футбол повлиял и на Англию. Конечно, я уважаю Йогана Кройфа, но большая часть футбола принадлежит английской земле, именно поэтому мы приехали в Англию работать, иначе я работал бы в Нидерландах", - сказал он.

Напомним, что поединок пятого тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Фейеноорд" стартует завтра, 26 ноября, в 22:00 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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