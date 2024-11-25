Гвардиола высказался о матче Манчестер Сити против Фейеноорда в ЛЧ

Накануне важного матча Лиги чемпионов против "Фейеноорда" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от игры.

"Не имеет значения, с кем мы играем, это будет тяжелая игра. Вы любите говорить, что нидерландский футбол повлиял и на Англию. Конечно, я уважаю Йогана Кройфа, но большая часть футбола принадлежит английской земле, именно поэтому мы приехали в Англию работать, иначе я работал бы в Нидерландах", - сказал он.