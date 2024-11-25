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"У ПСЖ очень хороший тренер". Бавария готовится к битве в ЛЧ с европейским грандом
Компани пообщался с прессой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани, главный тренер "Баварии" выступил на пресс-конференции накануне матча пятого тура Лиги чемпионов против "ПСЖ".
"Мы играем против одного из лучших клубов Европы, возможно, топ-10. У них много индивидуальных качеств и очень хороший тренер. У них есть скорость и умение работать с мячом. Обе команды будут хотеть победить. Мы играем дома. Для нас это абсолютный приоритет", - сказал специалист.
Напомним, матч "Бавария" - "ПСЖ" стартует 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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