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"Мы хотим усложнить игру для соперника". Гарри Кейн прокомментировал следующий матч Баварии в Лиге чемпионов против ПСЖ

Лига Чемпионов

Форвард мюнхенского клуба призывает команду играть в свой привычный футбол

"Мы хотим усложнить игру для соперника". Гарри Кейн прокомментировал следующий матч Баварии в Лиге чемпионов против ПСЖ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Гарри Кейн, который является лучшим бомбардиром мюнхенской "Баварии" в этом сезоне, пообщался с журналистами во время пресс-конференции перед игрой с "ПСЖ" в Лиге чемпионов, рассказав о целях его команды на этот матч.

"Это будет очень тяжелый матч. Они ("ПСЖ") пытаются доминировать во время игры, владея мячом. Но это то, что мы также стараемся делать. Мы хотим максимально усложнить задачу для соперника в этом поединке. На протяжении этого сезона нам прекрасно удается это делать".

Напомним, что матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится во вторник 26-го ноября. Начало игры в 22:00.

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Также добавим, что в этом сезоне Гарри Кейн провел 17 матчей во всех турнирах за мюнхенскую "Баварию", отметившись 20 голами и 9 ассистами.

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Источник:
FC Bayern Munich
Опубликовал: Андрей Журба
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