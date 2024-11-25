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Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Монако - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монако" примет "Бенфику" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. В турнирной таблице команд разделяют 16 позиций, но однозначным фаворитом хозяев поля явно не назовешь.

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Поединок "Монако" - "Бенфика" состоится на стадионе "Луи II" в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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