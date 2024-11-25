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Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Монако - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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"Монако" примет "Бенфику" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. В турнирной таблице команд разделяют 16 позиций, но однозначным фаворитом хозяев поля явно не назовешь.
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Поединок "Монако" - "Бенфика" состоится на стадионе "Луи II" в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Если у вас нет возможности смотреть трансляцию матча, вы можете следить за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции в
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