Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мы все должны быть начеку". Тренер Атлетико Мадрид высказался накануне матча против Спарты
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне провел предматчевую пресс-конференцию перед важным поединком Лиги чемпионов против пражской "Спарты".
"Это сильная команда, которая выступает в Лиге чемпионов. Я не представляю, что может быть иначе, чем мы направим игру туда, где, по нашему мнению, мы сможем нанести им вред и ограничить их интенсивность", - сказал специалист.
Говоря о новом формате Лиги чемпионов, аргентинец отметил:
"Этот формат заставляет команды выкладываться на полную с первых минут матча. Это означает, что мы все должны быть начеку, и это поощряет вас выходить на поле и пытаться победить. Это не было просто ни для кого".
Добавим, о матч пятого тура ЛЧ "Спарта" - "Атлетико" стартует 26 ноября в 19:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
- Вингер Динамо не спешит продлевать контракт с клубом - названа причина
- Пушич – об игре с ПСВ: Я выучил у Йохана Кройфа, что лучшая защита – это владение мячом
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - французские СМИ