"Мы все должны быть начеку". Тренер Атлетико Мадрид высказался накануне матча против Спарты

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне провел предматчевую пресс-конференцию перед важным поединком Лиги чемпионов против пражской "Спарты".

"Это сильная команда, которая выступает в Лиге чемпионов. Я не представляю, что может быть иначе, чем мы направим игру туда, где, по нашему мнению, мы сможем нанести им вред и ограничить их интенсивность", - сказал специалист.

Говоря о новом формате Лиги чемпионов, аргентинец отметил:

"Этот формат заставляет команды выкладываться на полную с первых минут матча. Это означает, что мы все должны быть начеку, и это поощряет вас выходить на поле и пытаться победить. Это не было просто ни для кого".

Добавим, о матч пятого тура ЛЧ "Спарта" - "Атлетико" стартует 26 ноября в 19:45 по Киеву.