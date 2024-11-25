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"Мы все должны быть начеку". Тренер Атлетико Мадрид высказался накануне матча против Спарты

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими мыслями

"Мы все должны быть начеку". Тренер Атлетико Мадрид высказался накануне матча против Спарты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне провел предматчевую пресс-конференцию перед важным поединком Лиги чемпионов против пражской "Спарты".

"Это сильная команда, которая выступает в Лиге чемпионов. Я не представляю, что может быть иначе, чем мы направим игру туда, где, по нашему мнению, мы сможем нанести им вред и ограничить их интенсивность", - сказал специалист.

Говоря о новом формате Лиги чемпионов, аргентинец отметил:

"Этот формат заставляет команды выкладываться на полную с первых минут матча. Это означает, что мы все должны быть начеку, и это поощряет вас выходить на поле и пытаться победить. Это не было просто ни для кого".

Добавим, о матч пятого тура ЛЧ "Спарта" - "Атлетико" стартует 26 ноября в 19:45 по Киеву.

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Источник:
Аtletico de Мadrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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