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Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса
Хавбек ПСЖ поделился своими ожиданиями от матча ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" Витинья высказался накануне матча против "Баварии" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
"Мы знаем, что встретимся с великолепной командой с игроками мирового класса. Думаю, они не пропускают уже много игр подряд. Мы знаем, что это за команда. Они оказывают большое давление, но и мы тоже. Мы хорошо изучим их, тренер будет говорить с нами, и я уверен, что если мы будем следовать плану тренера, то получим очень положительный результат", - сказал игрок.
Напомним, матч "Бавария" - "ПСЖ" начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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