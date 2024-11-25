  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса

Лига Чемпионов

Хавбек ПСЖ поделился своими ожиданиями от матча ЛЧ

Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Витинья высказался накануне матча против "Баварии" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что встретимся с великолепной командой с игроками мирового класса. Думаю, они не пропускают уже много игр подряд. Мы знаем, что это за команда. Они оказывают большое давление, но и мы тоже. Мы хорошо изучим их, тренер будет говорить с нами, и я уверен, что если мы будем следовать плану тренера, то получим очень положительный результат", - сказал игрок.

Напомним, матч "Бавария" - "ПСЖ" начнется 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеБавария – ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
По теме
yellow-arrow
Интер - Ред Булл Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
yellow-arrow
Пушич объявил заявку Шахтера на матч ЛЧ с ПСВ. ФОТО
yellow-arrow
Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Витинья
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости