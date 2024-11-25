Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса

Полузащитник "ПСЖ" Витинья высказался накануне матча против "Баварии" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что встретимся с великолепной командой с игроками мирового класса. Думаю, они не пропускают уже много игр подряд. Мы знаем, что это за команда. Они оказывают большое давление, но и мы тоже. Мы хорошо изучим их, тренер будет говорить с нами, и я уверен, что если мы будем следовать плану тренера, то получим очень положительный результат", - сказал игрок.