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Команду Игнатенко будут тестировать семикратные обладатели "ушастого" трофея. Слован - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
Слован - Милан. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Слован" и "Милан". Итальянцы являются фаворитами этой встречи, поэтому осечка в этом матче будет считаться сенсацией. Обе команды имеют достаточно слабые результаты в еврокубке (0 очков у словаков и 6 у "россонери"), и "небесно-голубым" уже нечего терять, так что игра может получиться на удивление открытой и результативной.
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Лига чемпионов. 5-й тур
"Слован" - "Милан"
26 ноября, 19:45. Братислава, "Национальный стадион"
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Слован: последние новости
"Небесно-голубые" выглядят пассажирами на этом турнире - подопечные Владимира Вайса лишь однажды пропустили менее четырех мячей за игру (против "Жироны" - 0:2). "Слован" в начале имел лишь одного топового соперника ("Манчестер Сити") за это время, поэтому если от загребского "Динамо" или "Селтика" терпели разгромные поражения, то с "Миланом" ничья будет считаться для них как победа. Кроме того, в минувшие выходные "небесно-голубые" оступились на выезде с "Кошице" (1:1) и позволили подпустить к себе в чемпионате "Жилину" на расстоянии одного очка (при этом команда Вайса имеет игру в запасе).
Среди приятных новостей, то в состав братиславского клуба возвращается Юрай Куцка. 37-летний центральный полузащитник отсутствовал два месяца из-за проблем с коленом и он получил возможность сыграть второй тайм с "Кошице". Куцка обязательно появится на поле против своей бывшей команды, однако он еще не готов сыграть полный матч, а потому стоит ожидать его появления со скамейки запасных.
Ориентировочный состав Слована: Такач - Блекмен, Байрич, Виммер, Войтко - Игнатенко, Шеке, Гайдош, Баргесян, Мак - Стрелец
Милан: последние новости
Команда Фонсеки после провала на старте сезона, начала набирать очки там, где от них это ожидалось. Ничья с "Кальяри" и поражение от "Наполи" не очень подходят к этой приятной тенденции, однако две победы подряд над "Брюгге" и "Реалом" оставляют "россонери" в игре за попадание в стадию плей-офф. В минувшие выходные "Милан" сыграл в нулевую ничью с "Ювентусом", что в целом не так уж и плохо, учитывая то, что туринцы еще не испытывали горечи поражения в Серии А. Хотя итальянцы и будут играть в Братиславе, однако именно подопечные Паулу Фонсеки являются ярко выраженными фаворитами в паре со "Слованом", поэтому "россонери" обязаны набрать там три очка.
Что касается кадровой ситуации, то у "Милана" по-прежнему в лазарете находятся Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер. К ним также присоединился Эмерсон Роял, получивший повреждение лодыжки с "Ювентусом", поэтому на его позиции сыграет капитан команды Давиде Калабрия.
Ориентировочный состав Милана: Меньян - Калабрия, Павлович, Тшау, Т. Эрнандес - Лофтус-Чик, Рейндерс - Муса, Пулишич, Леао - Абрахам
Цифры и факты
- В 13-ти матчах с итальянскими клубами "Слован" побеждал 6 раз, однако все они были добыты еще в прошлом веке;
- "Слован" - одна из пяти команд, которые еще не добыли ни одного очка в нынешней кампании Лиги чемпионов, при этом они имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей (-13);
- В последних семи матчах "Милан" потерпел поражение лишь раз.
Личные встречи
"Слован" и "Милан" в третий раз будут встречаться между собой в еврокубках. Единственное их двухматчевое противостояние состоялось в сезоне 1992/93, где во втором круге "россонери" дважды праздновали победу (1:0 и 4:0).
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч от UA-Футбол
"Милан" является главным фаворитом этой пары. Хотя обоим клубам необходимы очки, однако "россонери" значительно превосходят своего соперника по классу и опыту выступлений в Лиге чемпионов. "Слован" попытается создать несколько возможностей у ворот Меньяна, но игра обороны словаков выглядит очень слабым местом, поэтому хозяевам придется снова пропустить несколько голов. Прогноз - Победа "Милана" и тотал больше 3.5 (2.45).
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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