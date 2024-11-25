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Пушич объявил заявку Шахтера на матч ЛЧ с ПСВ. ФОТО
В заявку тренера вошли 27 игроков
shakhtar.com
В среду, 27 ноября, "
Матч пройдет на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич огласил список игроков, которые отправятся на матч.
Всего в заявку тренера вошли 27 исполнителей.
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