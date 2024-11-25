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Кейн высказался о турнирном положении Баварии в Лиге чемпионов
Мы не привыкли быть настолько низко (с)
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Харри Кейн, форвард "Баварии", прокомментировал турнирное положение команды в обновленной Лиге чемпионов.
"Мы не привыкли быть настолько низко. Но я не думаю, что кто-то уже привык к новой системе. Мы должны выиграть оставшиеся игры, чтобы попасть в топ-8.
Это будет тяжелая игра. На кону стоит очень многое, мы это осознаем", - сказал Кейн.
Сейчас "Бавария" занимает семнадцатое место в турнирной таблице ЛЧ. Команда имеет 6 очков.
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