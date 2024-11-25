Кейн высказался о турнирном положении Баварии в Лиге чемпионов

Харри Кейн, форвард "Баварии", прокомментировал турнирное положение команды в обновленной Лиге чемпионов.

"Мы не привыкли быть настолько низко. Но я не думаю, что кто-то уже привык к новой системе. Мы должны выиграть оставшиеся игры, чтобы попасть в топ-8.

Это будет тяжелая игра. На кону стоит очень многое, мы это осознаем", - сказал Кейн.