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Кейн высказался о турнирном положении Баварии в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Мы не привыкли быть настолько низко (с)

Кейн высказался о турнирном положении Баварии в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Харри Кейн, форвард "Баварии", прокомментировал турнирное положение команды в обновленной Лиге чемпионов.

"Мы не привыкли быть настолько низко. Но я не думаю, что кто-то уже привык к новой системе. Мы должны выиграть оставшиеся игры, чтобы попасть в топ-8.

Это будет тяжелая игра. На кону стоит очень многое, мы это осознаем", - сказал Кейн.

Сейчас "Бавария" занимает семнадцатое место в турнирной таблице ЛЧ. Команда имеет 6 очков.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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