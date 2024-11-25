  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Пишите результаты в комментариях

Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

26 ноября пройдет девять матчей пятого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В одном из них встретятся финалисты ЛЧ 2019/20 — "Бавария" дома сыграет с "ПСЖ".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса
yellow-arrow
Интер - Ред Булл Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
yellow-arrow
Пушич объявил заявку Шахтера на матч ЛЧ с ПСВ. ФОТО
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости