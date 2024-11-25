Бавария – ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

26 ноября пройдет девять матчей пятого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В одном из них встретятся финалисты ЛЧ 2019/20 — "Бавария" дома сыграет с "ПСЖ".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.