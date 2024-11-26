Ливерпуль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть ремейк финала Лиги чемпионов-2022

"Реал" выиграл 7 из 8 последних матчей у "Ливерпуля", в том числе побеждал красных в двух финалах Лиги чемпионов — в 2018-м и 2022-м. Но сейчас ситуация заметно другая.

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"Ливерпуль" на ходу. Он уверенно лидирует в АПЛ, выиграл 9 из 10 последних матчей, а в ЛЧ вообще не допускает осечек. В то же время "Реал" уже проиграл 2 матча в ЛЧ, а еще жутко провалился в Эль Класико (0:4). Не Арне Слот, но Карло Анчелотти под давлением.

Учитывая их историю противостояний, нет сомнений, что "Ливерпуль" захочет "отблагодарить" "Реал" за все поражения последних лет. Новая травма Винисиуса, объявленная в понедельник, еще облегчит ему задачу.

"Реалу" же придется отбиваться и контратаковать. Килиану Мбаппе пора наконец брать на себя ответственность — кто, если не он?

Покажет ли француз долгожданное шоу, ради которого его подписывали — увидим в среду , 27 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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