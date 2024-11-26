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Ливерпуль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть ремейк финала Лиги чемпионов-2022

Лига Чемпионов

На "Энфилде" ожидается месть

Ливерпуль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть ремейк финала Лиги чемпионов-2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" выиграл 7 из 8 последних матчей у "Ливерпуля", в том числе побеждал красных в двух финалах Лиги чемпионов — в 2018-м и 2022-м. Но сейчас ситуация заметно другая.

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"Ливерпуль" на ходу. Он уверенно лидирует в АПЛ, выиграл 9 из 10 последних матчей, а в ЛЧ вообще не допускает осечек. В то же время "Реал" уже проиграл 2 матча в ЛЧ, а еще жутко провалился в Эль Класико (0:4). Не Арне Слот, но Карло Анчелотти под давлением.

Учитывая их историю противостояний, нет сомнений, что "Ливерпуль" захочет "отблагодарить" "Реал" за все поражения последних лет. Новая травма Винисиуса, объявленная в понедельник, еще облегчит ему задачу.

"Реалу" же придется отбиваться и контратаковать. Килиану Мбаппе пора наконец брать на себя ответственность — кто, если не он?

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Покажет ли француз долгожданное шоу, ради которого его подписывали — увидим в среду, 27 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ливерпуль" — "Реал Мадрид" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN Canada
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, myCANAL, Canal+ Sport
  • Германия - DAZN Germany
  • Венгрия - RTL+
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - NOW TV, TV8, Sky Sport Calcio
  • Польша - Canal+ Extra 1
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Voyo, Nova Sport 3
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Турция - tabii
  • Великобритания - discovery+, TNT Sports 1
  • США - TUDN USA, UniMás, Paramount+, fuboTV
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