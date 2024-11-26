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Ливерпуль — Реал Мадрид. Где и когда смотреть ремейк финала Лиги чемпионов-2022
На "Энфилде" ожидается месть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency
"Реал" выиграл 7 из 8 последних матчей у "Ливерпуля", в том числе побеждал красных в двух финалах Лиги чемпионов — в 2018-м и 2022-м. Но сейчас ситуация заметно другая.
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"Ливерпуль" на ходу. Он уверенно лидирует в АПЛ, выиграл 9 из 10 последних матчей, а в ЛЧ вообще не допускает осечек. В то же время "Реал" уже проиграл 2 матча в ЛЧ, а еще жутко провалился в Эль Класико (0:4). Не Арне Слот, но Карло Анчелотти под давлением.
Учитывая их историю противостояний, нет сомнений, что "Ливерпуль" захочет "отблагодарить" "Реал" за все поражения последних лет. Новая травма Винисиуса, объявленная в понедельник, еще облегчит ему задачу.
"Реалу" же придется отбиваться и контратаковать. Килиану Мбаппе пора наконец брать на себя ответственность — кто, если не он?
Покажет ли француз долгожданное шоу, ради которого его подписывали — увидим в среду, 27 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ливерпуль" — "Реал Мадрид" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN Canada
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, myCANAL, Canal+ Sport
- Германия - DAZN Germany
- Венгрия - RTL+
- Израиль - 5Sport
- Италия - NOW TV, TV8, Sky Sport Calcio
- Польша - Canal+ Extra 1
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Voyo, Nova Sport 3
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Турция - tabii
- Великобритания - discovery+, TNT Sports 1
- США - TUDN USA, UniMás, Paramount+, fuboTV
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