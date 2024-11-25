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Тренер Бреста - о матче против Барселоны: Мы - сюрприз Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Команда настроена побеждать

Тренер Бреста - о матче против Барселоны: Мы - сюрприз Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Бреста" Эрик Руа выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Мы - сюрприз Лиги чемпионов. Мы теперь на карте. Это то, чем можно гордиться. Во Франции на нас никто не ставил. Мы заставили замолчать критиков. У нас десять очков. Это снимает с нас большое давление. Перед нами стоит большой вызов. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя.

Мы надеемся продолжить показывать, на что мы способны против "Барселоны". Мы встретимся с европейским людоедом, но сейчас он травмирован. Нам понадобится много стойкости, но что бы ни случилось, мы выйдем победителями. Мы едем не как друзья, которые играют в игру. Нам нечего терять", - сказал Эрик.

Напомним, что матч пятого тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Брест" состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Брест Эрик Руа
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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