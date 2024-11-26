  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСВ против украинских клубов: 7 домашних матчей и только 2 победы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ против украинских клубов: 7 домашних матчей и только 2 победы

Лига Чемпионов
Обновлено

Обе виктории – над Динамо

ПСВ против украинских клубов: 7 домашних матчей и только 2 победы

Фото: ПСВ

Новина українською

В ½ Кубка обладателей кубков 1974/75 "красно-белые" обыграли "Динамо" (2:1). Во втором раунде КУЕФА 1985/86 "фермеры" расписали ничью с "Днепром" (2:2). В группе ЛЧ 1997/98 нидерландский гранд снова принимал гостей из Киева, но на этот раз уступил (1:3).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В квартете G Лиги чемпионов 2000/01 ПСВ снова победил "Динамо" (2:1). На групповой стадии ЛЕ 2010/11 харьковский "Металлист" получил зачетный балл на "Филипсе" (0:0).

Через 2 года "лампочки" проиграли в Эйндховене "Днепру" на этом же этапе Лиги Европы (1:2), а в кампании 2012/13 хозяев огорчил одесский "Черноморец" (0:1).

По теме
yellow-arrow
Тренер Бреста - о матче против Барселоны: Мы - сюрприз Лиги чемпионов
yellow-arrow
Витинья - о матче против Баварии: Мы встретимся с игроками мирового класса
yellow-arrow
Интер - Ред Булл Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Металлист (расформирован 2016) (Харьков) ПСВ (Эйндховен) Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости