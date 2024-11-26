На фоне травм атакующих игроков Байера, Хаби Алонсо вызвал украинского легионера в первую команду

В пятом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Байер" и "Зальцбург". Хаби Алонсо не сможет рассчитывать в этом матче на шестерых игроков (Мартен Терье, Виктор Бонифейс, Жануэль Белосян, Норди Мукиеле, Йонас Хофманн, Амин Адли), поэтому тренер "фармацевтов" вызвал нескольких представителей молодежки, среди которых есть украинец Артем Степанов.

"Мы знаем, насколько важны эти две домашние игры в Лиге чемпионов против "Зальцбурга" и миланского "Интера". Сейчас мы находимся в положительной позиции, и если мы продолжим в том же духе, то у нас будет хорошая возможность финишировать в восьмерке лучших команд в таблице. Каждый матч в этом соревновании тяжелый и опасный, но мы хотим наслаждаться им и, прежде всего, выходить на первое место дома. Играть каждые два-три дня - это очень сложно физически для наших игроков. В нынешней ситуации мы должны принимать эффективные решения, а также быть креативными. Все наши игроки готовы в любой момент, и поэтому я остаюсь позитивно настроенным", - заявил на предматчевой пресс-конференции Хаби Алонсо.

Артем Степанов может дебютировать за основную команду "Байера" в матче с "Зальцбургом", который состоится 26 ноября в 22:00 на стадионе "БайАрена".