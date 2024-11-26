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Фонсека внесет определенные изменения в составе Милана на матч со Слованом
Где-то эта мера является вынужденной
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги чемпионов "россонери" на выезде встретятся с аутсайдером группы "Слованом". На предматчевой пресс-конференции тренер "Милана" Паулу Фонсека отметил, что он применит определенные кадровые изменения после нулевой ничьей с "Ювентусом".
"Мы говорили о важности победы завтра, мы не можем смотреть на результаты "Слована" до этого момента. Мы знаем, как важно иметь правильный настрой и не недооценивать эту сторону. Всем нравится играть в Лиге чемпионов, и я надеюсь, что этот день даст нам необходимую мотивацию. Мы увидим, кто попадет в основу, Леао - важный игрок и играет хорошо на данный момент, но я доверяю всем игрокам. Если он не сыграет, сыграет кто-то другой, на поле выйдет команда, которая хочет победить. Абрахам выйдет в старте. Сейчас трудно дать отдых Фофани, Эмерсон [Роял] в последнее время не тренировался из-за травмы, поэтому будет играть Калабрия. У нас есть шанс выиграть четыре оставшихся матча. Мы играем за наше будущее в соревнованиях, мы должны быть амбициозными", - заявил Паулу Фонсека.
Добавим, что матч "Слован" - "Милан" состоится 26 ноября в 19:45 в Братиславе.
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