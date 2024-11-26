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Симоне Индзаги отвергает недооценку игроков Лейпцига, отмечая их игру в обороне в Бундеслиге

Лига Чемпионов

Однако быки имеют с этим проблемы в еврокубке

Симоне Индзаги отвергает недооценку игроков Лейпцига, отмечая их игру в обороне в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятом туре Лиги чемпионов "Интер" на своем поле будет принимать "Лейпциг". Хотя немцы не добыли ни одного очка, тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги уверяет, что его подопечных ждет непростой матч.

"Мы всегда должны двигаться вперед и стараться совершенствоваться. Мы получаем определенные положительные результаты, но мы всегда ищем, что можно улучшить. Мы всегда стараемся совершенствоваться, в чемпионате и в Лиге чемпионов всегда много вызовов. "РБ Лейпциг" играет в Лиге чемпионов уже шесть лет, они были в полуфинале в 2020 году, у них была вторая лучшая оборона в Бундеслиге до субботы. У них много качества, и в последних играх они заслуживали большего. Это узнаваемая и организованная команда, с качественными игроками, и турнирная таблица не является отражением того, как они играли в Лиге чемпионов, тогда как в чемпионате ситуация другая, мы знаем, что нам противостоит очень сильный соперник", - заявил Симоне Индзаги.

Отметим, что поединок "Интер" - "Лейпциг" состоится 26 ноября в 22:00.

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Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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