Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике - перед игрой с Баварией: Будем рисковать и атаковать
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии".
"Мы и "Бавария" - очень похожие команды. Мы обе хотим владеть мячом и очень сильно прессингуем. У нас похожая статистика, особенно в атаке. Но завтра будет только один мяч: либо они, либо мы.
"Бавария" - фаворит в каждом матче, в каждом турнире, в котором она участвует. Так происходит сегодня, так будет и через десять лет. Это клуб, который имеет большой вес в Германии и в Европе.
Есть несколько способов справиться с прессингом соперника: короткие передачи, мячи за спину, использование центрального нападающего... У каждого свое решение.
Для меня наши результаты в этом соревновании пока не те, которых мы заслуживали, но результаты таковы, каковы они есть. Мы еще не знаем, сколько очков нам нужно набрать, чтобы пройти квалификацию. В футболе главное одно и только одно: забивать голы, и в этом отношении мы должны совершенствоваться.
В этом сезоне мы провели 16 официальных матчей, и я считаю, что, за исключением игры с "Арсеналом", моя команда всегда показывала хорошую игру. Поэтому мы будем придерживаться своих принципов.
Наша сила заключается в том, что мы не зависим от одного игрока. Поэтому я жду индивидуального развития от каждого из футболистов, а также коллективного развития. Но пока я доволен тем, что вижу. Завтра мы снова будем смелыми, будем рисковать и атаковать. Если "Бавария" окажется лучше нас, то мы поздравим их и вернемся к работе", - цитирует Энрике официальный сайт парижан.
Напомним, по итогам 4-х туров Лиги чемпионов "ПСЖ" занимает 25-е место в турнирной таблице основного этапа.
Популярное сейчас
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Тренер Металлиста 1925 рассказал о трансферных планах на зимнее межсезонье
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- На фоне травм атакующих игроков Байера, Хаби Алонсо вызвал украинского легионера в первую команду
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса