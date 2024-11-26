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Энрике - перед игрой с Баварией: Будем рисковать и атаковать

Лига Чемпионов
Энрике - перед игрой с Баварией: Будем рисковать и атаковать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии".

"Мы и "Бавария" - очень похожие команды. Мы обе хотим владеть мячом и очень сильно прессингуем. У нас похожая статистика, особенно в атаке. Но завтра будет только один мяч: либо они, либо мы.

"Бавария" - фаворит в каждом матче, в каждом турнире, в котором она участвует. Так происходит сегодня, так будет и через десять лет. Это клуб, который имеет большой вес в Германии и в Европе.

Есть несколько способов справиться с прессингом соперника: короткие передачи, мячи за спину, использование центрального нападающего... У каждого свое решение.

Для меня наши результаты в этом соревновании пока не те, которых мы заслуживали, но результаты таковы, каковы они есть. Мы еще не знаем, сколько очков нам нужно набрать, чтобы пройти квалификацию. В футболе главное одно и только одно: забивать голы, и в этом отношении мы должны совершенствоваться.

В этом сезоне мы провели 16 официальных матчей, и я считаю, что, за исключением игры с "Арсеналом", моя команда всегда показывала хорошую игру. Поэтому мы будем придерживаться своих принципов.

Наша сила заключается в том, что мы не зависим от одного игрока. Поэтому я жду индивидуального развития от каждого из футболистов, а также коллективного развития. Но пока я доволен тем, что вижу. Завтра мы снова будем смелыми, будем рисковать и атаковать. Если "Бавария" окажется лучше нас, то мы поздравим их и вернемся к работе", - цитирует Энрике официальный сайт парижан.

Напомним, по итогам 4-х туров Лиги чемпионов "ПСЖ" занимает 25-е место в турнирной таблице основного этапа.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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Источник:
PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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